Bilecik SaÄŸlÄ±k MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ 112 Acil Servis ambulansÄ±nda gÃ¶revli ATT KÃ¼bra Nur Palut, 3 yÄ±l Ã¶nce â€˜GÃ¶ktÃ¼rkâ€™ ismini verdiÄŸi oÄŸlunu dÃ¼nyaya getirdi. DoÄŸumdan kÄ±sa sÃ¼re sonra karÄ±n aÄŸrÄ±sÄ± ve iÅŸtahsÄ±zlÄ±k ÅŸikayetleri nedeniyle hastaneye giden KÃ¼bra Nurâ€™a, yapÄ±lan tetkikler sonucunda sindirim sistemini ve kalbi etkileyen CAID hastalÄ±ÄŸÄ± teÅŸhisi kondu. Yemek yiyemediÄŸi ve sadece damar yoluyla mama ve serumla beslendiÄŸi iÃ§in, gÃ¼nden gÃ¼ne eriyerek 45 kilodan 28 kiloya kadar dÃ¼ÅŸen KÃ¼bra Nur, tedavi iÃ§in birÃ§ok hastaneye baÅŸvurdu ancak sonuÃ§ alamadÄ±.

Palut ailesinin, tedavi iÃ§in geldikleri UludaÄŸ Ãœniversitesiâ€™nde Gastroenteroloji Bilim DalÄ± Ã–ÄŸretim Ãœyesi Prof. Dr. Macit GÃ¼lten'in aÃ§Ä±klamalarÄ±yla umutlarÄ± yeniden yeÅŸerdi. Prof. Dr. GÃ¼lten, hastalÄ±ÄŸÄ±n tedavisinin TÃ¼rkiye'de olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, BelÃ§ika'daki Leuven Katolik Ãœniversitesi Hastanesiâ€™nde gÃ¶revli Gastroenterolog Prof. Dr. Jan Tack tarafÄ±ndan yapÄ±labileceÄŸini sÃ¶yledi. Ailenin karÅŸÄ±sÄ±na bu kez de maddi yetersizlik Ã§Ä±ktÄ±. Hastaneyle iletiÅŸime geÃ§ilmesi iÃ§in SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±'na mÃ¼racaat edildi.Â

CUMHURBAÅžKANI TALÄ°MAT VERDÄ°Â

Konunun basÄ±na yansÄ±masÄ±nÄ±n ardÄ±ndan CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan KÃ¼bra Nur'unÂ tedavisi iÃ§in SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Fahrettin Koca'ya talimat verdi. Ä°negÃ¶l Devlet Hastanesiâ€™nde mÃ¼ÅŸahede altÄ±nda tutulan KÃ¼bra Nur, ambulansla Ankara Åžehir Hastanesiâ€™ne sevk edildi.Â KÃ¼bra Nur, ambulansa bindirilirken ailesine el sallayarak veda etti.