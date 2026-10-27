28 Ekim yarım gün mü? Okullar, bankalar ve kamu kurumları 28 Ekim’de açık mı, tatil mi?

Haberin Devamı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesinde 28 Ekim gününün resmi tatil olup olmadığı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun uyarınca; 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, 28 Ekim günü saat 13.00’ten itibaren başlar.

Bu kapsamda 28 Ekim günü öğleden sonra resmi tatil kabul edilmektedir. Karar doğrultusunda 28 Ekim’de kamu kurumları ve ilgili kuruluşlar yarım gün hizmet vermektedir.

28 EKİM’DE OKULLAR AÇIK MI, DERS VAR MI?

Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) bağlı ilk, orta ve lise düzeyindeki okullarda 28 Ekim günü eğitim-öğretim faaliyetleri yarım gün olarak sürdürülür.

Sabahçı Öğrenciler: Ders saatlerine uygun olarak sabah eğitimini tamamlar ve öğle saatlerinde ders sonu gerçekleşir.

Öğlenci Öğrenciler: Okul yönetimlerinin planlamasına göre ders süreleri ve programları düzenlenir.

Üniversiteler: Akademik takvimlerine ve senato kararlarına bağlı olarak 28 Ekim öğleden sonrası için tatil takvimini uygular.

28 EKİM’DE BANKALAR VE BORSA İSTANBUL AÇIK MI?

28 Ekim gününün yarım gün mesai statüsünde olması, finans ve bankacılık sektörünün işlem saatlerini de etkilemektedir.

Bankalar: 28 Ekim günü saat 13.00’e kadar hizmet verecektir. Öğleden sonra şubeler kapalı olacak, EFT ve FAST işlemleri resmi tatil kurallarına göre gerçekleşecektir.

Borsa İstanbul (BİST): 28 Ekim’de saat 12.30’a kadar hisse senedi piyasalarında işlem kabul edecek, ardından takas ve işlem süreçleri tatil moduna geçecektir.

KAMU KURUMLARI, SAĞLIK OCAKLARI VE NOTERLER NASIL ÇALIŞACAK?

28 Ekim Salı günü kamu kurumlarındaki çalışma düzeni şu şekildedir:

Valilikler, Belediyeler ve Nüfus Müdürlükleri: Saat 13.00 itibarıyla resmi tatil sürecine girecektir.

Eczaneler ve Aile Sağlığı Merkezleri: Eczaneler saat 13.00’e kadar normal mesai düzeninde çalışacak, 13.00 sonrası ise nöbetçi eczane sistemine geçilecektir. Aile sağlığı merkezleri (sağlık ocakları) da saat 13.00’e kadar hizmet verecektir. Hastanelerin acil servisleri ise 24 saat kesintisiz hizmet sunmaya devam edecektir.

Noterler: Yarım gün hizmet verecek, öğleden sonra nöbetçi noter uygulaması devreye girecektir.

29 EKİM RESMİ TATİL KAÇ GÜN SÜRÜYOR?

Cumhuriyet Bayramı tatili, 28 Ekim saat 13.00’te başlayıp 29 Ekim tam gün olmak üzere toplamda 1.5 gün sürmektedir. 30 Ekim günü itibarıyla tüm kamu kurum ve kuruluşlarında normal mesai düzenine dönülmektedir.