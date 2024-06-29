GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
Haberler Gündem Haberleri 27 ilde harekete geçildi! Bakan Yerlikaya: 97 şüpheli yakalandı

27 ilde harekete geçildi! Bakan Yerlikaya: 97 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mersin, Ağrı ve Antalya merkezli 27 ilde düzenlenen Sibergöz-47 Operasyonları'nda hesaplarında toplam 21 Milyar TL işlem hacmi bulunan 97 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

29.06.2024 - 08:25 |
27 ilde harekete geçildi! Bakan Yerlikaya: 97 şüpheli yakalandı

Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı...

Mersin, Ağrı ve Antalya merkezli 27 ilde “7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak ve Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerinin Aklanması” suçlarına yönelik düzenlenen “SİBERGÖZ-47 operasyonlarında; hesaplarında toplam 21 Milyar TL işlem hacmi bulunan 97 şüpheli yakalandı

Suçtan elde edilen mal varlığı değerlerinin aklanması sonucu elde edilen yaklaşık 194 Milyon 150 Bin TL değerinde;
12 konut,
6 adet otomobil,
4 adet motosiklet,
2 adet arsa ve
Şüphelilere ait banka, elektronik para ve kripto varlık hizmet sağlayıcı hesaplarına el konuldu.

GÜNCEL HABERLER

Emekli ve asgari ücretliye müjde! Yeni düzenleme geliyor: Destek ödemeleri artacak

Emekli ve asgari ücretliye müjde! Yeni düzenleme geliyor: Destek ödemeleri artacak
27 ilde harekete geçildi! Bakan Yerlikaya: 97 şüpheli yakalandı

27 ilde harekete geçildi! Bakan Yerlikaya: 97 şüpheli yakalandı
Ev sahibi, kiracılar dikkat! Yüzde 25 zam sınırı sonrası yeni dönem, daha çok artacak

Ev sahibi, kiracılar dikkat! Yüzde 25 zam sınırı sonrası yeni dönem, daha çok artacak