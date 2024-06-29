27 ilde harekete geçildi! Bakan Yerlikaya: 97 şüpheli yakalandı

Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı...

Mersin, Ağrı ve Antalya merkezli 27 ilde “7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak ve Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerinin Aklanması” suçlarına yönelik düzenlenen “SİBERGÖZ-47 operasyonlarında; hesaplarında toplam 21 Milyar TL işlem hacmi bulunan 97 şüpheli yakalandı

Suçtan elde edilen mal varlığı değerlerinin aklanması sonucu elde edilen yaklaşık 194 Milyon 150 Bin TL değerinde;

12 konut,

6 adet otomobil,

4 adet motosiklet,

2 adet arsa ve

Şüphelilere ait banka, elektronik para ve kripto varlık hizmet sağlayıcı hesaplarına el konuldu.