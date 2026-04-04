26 ilde FETÖ'ye operasyon! çok sayıda kişi yakalandı

04.04.2026 - 16:37Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Haber Merkezi

İçişleri Bakanlığı, 26 ilde FETÖ'ye yönelik son 2 haftadır düzenlenen operasyonlarda 90 şüphelinin yakalandığını, 69'unun tutuklandığını açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; 26 ilde FETÖ terör örgütüne yönelik son 2 haftadır polis tarafından düzenlenen operasyonlarda 90 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin FETÖ’nün 'Eğitim yapılanması' ve 'Mahrem yapılanmaları' içerisinde faaliyette bulundukları, ByLock kullanıcısı oldukları, ankesörlü telefonlarla iletişim kurdukları, örgüt içindeki şüphelilerle haberleşmeyi sürdürdükleri ve sanal medya platformlarında FETÖ propagandası içeren paylaşımlar yaptıkları belirlendi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Başkanlıkları ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerince 26 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin arasında haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunanlar da yer aldı. Şüphelilerin 69'u çıkarıldıkları hakimliklerce tutuklandı, 16'sı hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

