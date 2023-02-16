258'inci saatteki mucizenin adı Neslihan! İş makinesi operatörünün dikkatiyle kurtarıldı

Kahramanmaraş Şazibey Mahallesi İsa Yusuf Alptekin Bulvarı'nda bulunan ve bugüne kadar en çok can kaybının yaşandığı Ebrar Sitesi Z Blok'da depremden 258 saat sonra yeni bir mucize yaşandı. İş makinesi operatörü Adnan Eşin, enkaz kaldırma çalışması yaptığı sırada kaldırdığı bir yatağın altından bir kişinin elinin hareket ettiğini fark edince ekiplere haber verdi. Hemen bölgeye yönlendirilen arama kurtarma ekipleri Neslihan Kılıç'a ulaştı. Yapılan çalışma ile depremden 258 saat sonra enkazdan çıkarıldı. Neslihan Kılıç olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Enkazda Neslihan Kılıç'ı fark eden kepçe operatörü Adnan Eşin, "Biz orada çalışırken, bir boşluk yakaladım. Boşluğu takip ede ede giderken yatak odası gibi bir yere rastladım. Yatağı çektim, çeker çekmez biri elini kaldırdı. Daha sonra 2 elini de kaldırdı. Ben de durdum. Makineden fırladım. Gittim üstüne baktım yaşıyor. Hemen AFAD ekiplerine haber verdim. Hiç benimle konuşmadı. Zaten suratı gözükmüyordu" dedi.

"Büyük mutluluk yaşadık"

Acil serviste tedavi altına alınan Kılınç’ın babası Cuma Yalçınöz, büyük mutluluk yaşadığını söyledi. Baba Yalçınöz, “258 saat sonra kurtarıldı. Cenab-ı Allah herkesin gönlüne kalbine göre versin. Ben hep bunu düşündüm ve oldu. Yarım saat önce çantası çıktı arkasından kendisi çıktı” dedi.







"Dualarımız kabul oldu"

Ağabeyi Yusuf Yalçınöz ise, “11 gündür buradayız. Aslen Elbistanlıyız. 11 gündür bekliyorduk bu anı. Birden bire dualarımız kabul oldu. Yakınlarımızın duaları kabul oldu. Ümit kesilmez diye bir lafımız var. Allah'tan ümit kesilmez. İnşallah bundan sonraki enkaz altındaki kardeşlerimize de Allah böyle bir mutluluk yaşatsın. Anlatılmayacak kadar çok mutlu bir duygu. Aslında çalışmalar aileler tarafından durdurulmak istendi, ama o arada 'bir canlı var' dediler. Biz gittik göremedik. Kardeşim ismini soy ismini söylemiş o arada biz de fark edince ismini soy ismini direk hastaneye geldik. Ama iki çocuğu ve eşi hala enkaz aklında inşallah Allah'ım onlarda bir an önce çıkarmayı nasip eder” diye konuştu.

Neslihan Kılınç’ın eşi ve iki çocuğu ise enkaz altında olduğu bildirildi.