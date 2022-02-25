25 Åžubat koronavirÃ¼s tablosu Ä°ÅŸte yeni vaka ve vefat sayÄ±sÄ±...

SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan TÃ¼rkiye'nin yeni korona virÃ¼s tablosu aÃ§Ä±klandÄ± 25 Åžubatâ€™ta aÃ§Ä±klanan 24 saatlik verilere gÃ¶re 71 bin 736 vaka tespit edildi. VirÃ¼s nedeniyle hayatÄ±nÄ± kaybedenlerin sayÄ±sÄ± 309 oldu. Bir gÃ¼nde toplam 453 bin 947 test yapÄ±lÄ±rken, iyileÅŸen hasta sayÄ±sÄ± 90 bin 117 olarak kaydedildi. SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan aÃ§Ä±klanan tabloda, 2 doz aÅŸÄ±lama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aÅŸÄ± olmuÅŸ 18 yaÅŸ Ã¼zeri nÃ¼fusu kapsayan verilere gÃ¶re TÃ¼rkiye'de 2. doz aÅŸÄ±lama ortalama yÃ¼zde 85,04 oldu. 1. doz ortalamasÄ± yÃ¼zde 92,91 olurken, 1., 2. ve 3. doz aÅŸÄ±sÄ±nÄ± olan vatandaÅŸ sayÄ±sÄ± toplamda 145 milyon 454 bin 202 â€™e yÃ¼kseldi.



2 doz aÅŸÄ±lamada ilk sÄ±rada Osmaniye var

Verilerde, aÅŸÄ±lamada Ã¶nde giden illere de yer verildi. BakanlÄ±ÄŸÄ±n tablosuna gÃ¶re yÃ¼zde 89,1 ile TÃ¼rkiye'de en Ã§ok aÅŸÄ±lamanÄ±n gerÃ§ekleÅŸtirildiÄŸi Osmaniyeâ€™yi, Ordu, Amasya, MuÄŸla, KÄ±rklareli, Ã‡anakkale EskiÅŸehir, BalÄ±kesir, Zonguldak ve Manisa takip etti.



En dÃ¼ÅŸÃ¼k aÅŸÄ±lama ÅžanlÄ±urfaâ€™da

BakanlÄ±ÄŸÄ±n tablosuna gÃ¶re yÃ¼zde 62,1 ile TÃ¼rkiye'de en az aÅŸÄ±lamanÄ±n gerÃ§ekleÅŸtirildiÄŸi ÅžanlÄ±urfaâ€™yÄ± sÄ±rasÄ±yla Batman, Siirt, DiyarbakÄ±r, BingÃ¶l, MuÅŸ, Mardin, Bitlis, AÄŸrÄ± ve ElazÄ±ÄŸ takip etti.

SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Fahrettin Koca, sosyal paylaÅŸÄ±m sitesi Twitter hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mda, â€œCan kayÄ±plarÄ±mÄ±zÄ±n neden yÃ¼ksek seyrettiÄŸi dikkat Ã§eken bir konu. Bu kayÄ±plarÄ±n vakalarÄ±n kÃ¼Ã§Ã¼k bir kÄ±smÄ± iÃ§inde yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±, hastalÄ±ÄŸÄ± aÄŸÄ±r geÃ§irme ihtimali olan 65 yaÅŸ Ã¼stÃ¼yle kronik hastalarÄ±mÄ±zÄ±n kendilerini korumasÄ± gerektiÄŸi unutulmamalÄ± dedi.

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