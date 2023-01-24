24 Ocak 1993'de Uğur Mumcu evinin önünde katledildi

Takvim yaprakları 24 Ocak 1993’ü gösteriyordu. Ankara, kar altındaydı. Cumhuriyet gazetesi yazarı Uğur Mumcu, evinin önündeki aracına önceden konulan bombanın patlaması sonucu hayatını kaybetti. Suikastın üzerinden 30 yıl geçti. Ancak bombayı yerleştiren aradan geçen 30 yıla rağmen bulunamadı.

GERÇEK FAİLLER YAKALANMALI

Katledildiğinde milyonların uğurladığı Uğur Mumcu, bugün evinin bulunduğu sokakta, ardından da Cebeci Asri Mezarlığı’ndaki anıtmezarının başında düzenlenecek törenlerle anılacak. Hafta boyunca da panel, dinleti ve tiyatro oyunlarının yer aldığı bir dizi anma etkinliği düzenlenecek.

Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı’nın internet sitesinde bombacının yakalanmamasıyla ilgili şu değerlendirme yer alıyor:

“Görünüşte biten Dava, kalpaksız Kuvayımilliyeci Uğur Mumcu’nun yakınları yönünden bitmemiştir. Davanın değişik aşamalarında söylediğimiz gibi, hâlâ bulunamayan Oğuz Demir, yargılanan Ferhat Özmen, Necdet Yüksel ve diğer faillerin cezalandırılması dosyanın kapandığı anlamına gelmemelidir. Topluma olayın faili olarak sunulanlar değil, olayın arkasındaki gerçek failler ortaya çıkarılıncaya kadar bu dosya kapanmayacaktır.”