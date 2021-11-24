24 Kasım koronavirüs tablosu belli oldu! İşte yeni vaka ve vefat sayısı...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınına ilişkin son durumu paylaştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de 27 bin 592 yeni vaka olduğunu açıkladı.

'GERÇEK HER GEÇEN GÜN TEKRAR TEKRAR KARŞIMIZDA'

Bakan Koca, "Salgın sürecinin tahmin edilenden çok daha fazla sürmesi beklentileri kırdı, motivasyonu azalttı. Fakat yüksek vaka sayıları ve vefatlarla, gerçek her gün tekrar tekrar karşımızda. Covid-19’u yok sayamayız. Mücadele, tıpkı salgının varlığı kadar tartışılmaz bir kesinlikte olmalı." açıklamasında bulundu.