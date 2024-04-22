23 Nisan hastaneler açık mı, poliklinikler kapalı mı, sağlık ocakları tatil mi? Doktorlar 23 Nisan Salı günü çalışıyor mu?

23 Nisan hastaneler açık mı, poliklinikler sağlık ocakları kapalı mı? Milli bayramlar arasında yer alan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm yurtta coşkuyla kutlanırken hastanelerde, polikliniklerde sağlık ocaklarında randevusu olanlar ya da hastaneye gitmek isteyenler kurumların çalışma günlerini ve saatlerini araştırıyor.

23 NİSAN HASTANELER AÇIK MI, DOKORLARA TATİL Mİ?

Hastanelerde poliklinikler 23 Nisan Salı günü hizmet vermeyecek. Ancak acil servisler 7/24 hazır bulunacak.

23 NİSAN ECZANELER AÇIK MI?

Resmi tatilde eczaneler için de nöbetçi sistemin uygulanması bekleniyor. Nöbetçi eczaneler Sağlık Bakanlığı e-devlet sisteminden sorgulanabiliyor.