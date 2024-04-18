23 Nisan hastaneler tatil mi, hastaneler 23 Nisan’da açık mı? 23 Nisan Aile Sağlığı Merkezi doktorları çalışıyor mu?

23 Nisan hastaneler tatil mi, hastaneler 23 Nisan’da açık mı? 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatil olduğundan birçok kurum ve kuruluş kapalı olacak. Vatandaşlar ise 23 Nisan'da sağlık ocağı, hastane ve eczanelerin açık olup olmayacağını sorguluyor. Peki, 23 Nisan Salı sağlık ocağı ve hastaneler açık mı? 23 Nisan salı eczaneler açık mı? İşte detaylar...

23 NİSAN HASTANELER TATİL Mİ, HASTANELER 23 NİSAN’DA AÇIK MI?

23 Nisan resmi tatil olduğu için sağlık ocağı ve hastanelerin poliklinik servisleri kapalı olacak. Acil servisler ise hizmet vermeye devam edecek. 23 Nisan resmi tatil olduğu eczaneler kapalı olacak. Nöbetçi eczanelerden ilaç alımı sağlanabilecek.

23 NİSAN RESMİ TATİL Mİ?

23 Nisan, geçmiş yıllarda olduğu gibi 2024 yılında da resmi tatiller arasında yer alıyor. 23 Nisan 2024 Salı günü tatil günüdür, okullar kapalı olacak. Okulda eğitim 24 Nisan Çarşamba günü kaldığı yerden devam edecek.