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Gündem23 Nisan Çocuk Bayramı mesajları ve Atatürk’ün 23 Nisan sözleri! Resimli, anlamlı, yeni, kısa uzun Ulusa Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan mesajları
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23 Nisan Çocuk Bayramı mesajları ve Atatürk’ün 23 Nisan sözleri! Resimli, anlamlı, yeni, kısa uzun Ulusa Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan mesajları

23 Nisan mesajları için yapılan araştırmalar başladı. TBMM'nin kuruluşunun 102. yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın yıl dönümünde günün anlamını ve önemini vurgulamak ve bu özel günü kutlamak isteyenler kısa ve uzun seçenekli resimli 23 Nisan kutlama mesajları sorgulaması yapıyor. İşte 23 Nisan mesajları ve Atatürk’ün 23 Nisan sözleri

22.04.2022 - 17:07 |
23 Nisan Çocuk Bayramı mesajları ve Atatürk’ün 23 Nisan sözleri! Resimli, anlamlı, yeni, kısa uzun Ulusa Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan mesajları

23 Nisan kutlama mesajları ve Atatürk’ün 23 Nisan sözleri coşkuyla kutlanacak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 102. yıl dönümü öncesi yoğunluk kazandı. Whatsapp, SMS, Facebook gibi sosyal medya platformları ve mesaj uygulamaları ile Atatürk’ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan’ı kutlamak isteyenler kısa ve uzun seçenekli resimli 23 Nisan kutlama mesajlarını araştırıyor. İşte 23 Nisan mesajları ve sözleri…

23 Nisan mesajları

Çocuk ruhlu olduğum doğrudur, değişmek istemediğim de. Dış dünyamda iç dünyamda renklerimden vazgeçmem, umutlarımdan da.. Tüm çocuklara, çocuk kalanlara #23Nisan kutlu olsun.

Geleceğimizin teminatı olan sevgili çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 102. yıldönümünü en içten duygularımla kutluyorum.

Dünyada çocuklara ithaf edilen ilk ve tek bayram. Ne güzelsin #23Nisan

23 Nisan Çocuk Bayramı mesajları ve Atatürk’ün 23 Nisan sözleri Resimli, anlamlı, yeni, kısa uzun Ulusa Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan mesajları

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. Dünyada ilk ve tek bunu düşünen, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı, sevgi ve minnetle anıyorum. #23Nisan

Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını en kalbi duygularımla kutlarım.

Bu anlamlı günün ülkemiz ve dünya çocuklarına bayram olarak armağan edilmesini sağlayan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve kurucu mecliste görev yapan milletvekillerimizi şükranla ve rahmetle yâd ediyorum.

23 Nisan Çocuk Bayramı mesajları ve Atatürk’ün 23 Nisan sözleri Resimli, anlamlı, yeni, kısa uzun Ulusa Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan mesajları

"Atatürk ile büyüyen bir çocuksanız, masallardaki kahramanlara ihtiyaç duymazsınız." 23 Nisan Kutlu Olsun!

“Küçük hanımlar, küçük beyler... Sizler hepiniz, geleceğin bir gülü, yıldızı, bir bahtının aydınlığısınız. Memleketi asıl aydınlığa boğacak olan sizsiniz. Kendinizin ne kadar önemli, kıymetli olduğunuzu düşünerek ona göre çalışınız.”

"Aziz milletimizin yokluklar ve güçlükler içerisinde istiklal mücadelesinde gösterdiği azim ve kararlılık, bugün daha çağdaş bir Türkiye için ortaya koyduğumuz çabanın da ilham kaynağıdır. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun."

23 Nisan Çocuk Bayramı mesajları ve Atatürk’ün 23 Nisan sözleri Resimli, anlamlı, yeni, kısa uzun Ulusa Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan mesajları

"Yarının teminatı olan çocuklarımıza yarının gözüyle bakalım ki yarınlarımız aydınlık olsun 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun."

Bugünün küçükleri, yarının büyükleridir. Vatanı korumak, çocukları korumakla başlar. Egemen olmayan boyun eğmek zorunda kalır.” W. Shakespeare

"Vatanı korumak, çocukları korumakla başlar."

Çocuk sevgisi insan sevgisi için bir ihtiyaçtır.

23 Nisan Çocuk Bayramı mesajları ve Atatürk’ün 23 Nisan sözleri Resimli, anlamlı, yeni, kısa uzun Ulusa Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan mesajları

"23 Nisan, Türk Milleti'nin kendi geleceğini belirlediği, egemenliğin millet iradesine bırakıldığı ve milletin bağımsızlığını tüm dünyaya haykırdığı, Türk tarihinin önemli dönüm noktalarından birisidir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun."

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bɑyramı'nı kutluyor, geleceğimizi emanet ettiğimiz çocuklarımıza sağlıklı mutlu bir gelecek diliyoruz.

Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını en kalbi duygularımla kutlarım.

23 Nisan Çocuk Bayramı mesajları ve Atatürk’ün 23 Nisan sözleri Resimli, anlamlı, yeni, kısa uzun Ulusa Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan mesajları

Ulusal egemenliğimizin ve çocukların bayramının kutlandığı bu günde tüm dünya çocuklarına mutlu bayramlar dilerim.

Bütün çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi saygıyla, rahmetle anıyorum.

Atatürk’ün 23 Nisan sözleri

Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir. Atatürk (23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı kutlu olsun)

İnanıyoruz ki, Yeni Türkiye’nin öz cevheri Ulusal Egemenliktir. Ulusun kayıtsız şartsız egemenliğidir. Atatürk

23 Nisan Çocuk Bayramı mesajları ve Atatürk’ün 23 Nisan sözleri Resimli, anlamlı, yeni, kısa uzun Ulusa Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan mesajları

Türkler yüzyıllardan beri özgür ve bağımsız yaşamış ve bağımsızlığı, yaşam gereği saymış bir kavmin yiğit çocuklarıdır. Atatürk

Türk Milletinin istikbali bugünkü çocukların isabetli görüşü ve yorulmak istidadında olmayan çalışma azmi ile büyük ve parlak olacaktır. (Atatürk)

"23 Nisan, Türkiye milli tarihinin başlangıcı ve yeni bir dönüm noktasıdır. Bütün bir düşmanlık dünyasına karşı ayağa kalkan Türkiye halkının, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni meydana getirmek hususunda gösterdiği harikayı ifade eder."

23 Nisan Çocuk Bayramı mesajları ve Atatürk’ün 23 Nisan sözleri Resimli, anlamlı, yeni, kısa uzun Ulusa Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan mesajları

 

 

 

 

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