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Gündem23 Mayıs 2022 koronavirüs tablosu belli oldu! İşte yeni hasta ve ölü sayısı...
HaberlerGündem Haberleri 23 Mayıs 2022 koronavirüs tablosu belli oldu! İşte yeni hasta ve ölü sayısı...
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23 Mayıs 2022 koronavirüs tablosu belli oldu! İşte yeni hasta ve ölü sayısı...

Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu açıklandı. İki gündür vaka sayısı binin altında. Bakan Koca dün yaptığı açıklamada, "Vaka sayısı üç gün üst üste binin altında gerçekleştiğinde, maske kullanımı toplu taşımada da zorunlu değil serbest olacak." demişti.

23.05.2022 - 21:27 |
23 Mayıs 2022 koronavirüs tablosu belli oldu! İşte yeni hasta ve ölü sayısı...

Sağlık Bakanlığı tarafından 23 Mayıs 2022 koronavirüs tablosu paylaşıldı. Bakan Koca dün yaptığı açıklamada, "Uzun süredir beklediğimiz gün geldi. Vaka sayısı 1.000’in altına düştü. Vefat sayımız ise 5. Vaka sayısı üç gün üst üste binin altında gerçekleştiğinde, maske kullanımı toplu taşımada da zorunlu değil serbest olacak. Daha düşük sayıların haberini vermek dileğiyle!" demişti.

23 Mayıs 2022 koronavirüs tablosu belli oldu İşte yeni hasta ve ölü sayısı...

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