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227 Afgan göçmen, ülkelerine gönderildi

Kocaeli ve çevre illerde yakalanan Afganistan uyruklu 227 kaçak göçmen, bugün ülkelerine gönderildi.

10.01.2023 - 08:38 | | Dinçer AKBİR/KANDIRA(Kocaeli), (DHA)
227 Afgan göçmen, ülkelerine gönderildi

Kocaeli ve çevredeki illerde yakalanan kaçak göçmenler, Kocaeli İl Göç İdaresi Gündoğdu Geri Gönderme Merkezi'ne getirildi. Aralarında 5 Ocak günü Kartepe ilçesinde TIR kasasında yakalanan 150 göçmenin de bulunduğu Afganistan uyruklu 227 kaçak göçmen, bugün İstanbul Havalimanı'ndan uçakla Kabil'e gönderildi.

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227 Afgan göçmen, ülkelerine gönderildi

227 Afgan göçmen, ülkelerine gönderildi