227 Afgan göçmen, ülkelerine gönderildi
Kocaeli ve çevre illerde yakalanan Afganistan uyruklu 227 kaçak göçmen, bugün ülkelerine gönderildi.
10.01.2023 - 08:38 | | Dinçer AKBİR/KANDIRA(Kocaeli), (DHA)
Kocaeli ve çevredeki illerde yakalanan kaçak göçmenler, Kocaeli İl Göç İdaresi Gündoğdu Geri Gönderme Merkezi'ne getirildi. Aralarında 5 Ocak günü Kartepe ilçesinde TIR kasasında yakalanan 150 göçmenin de bulunduğu Afganistan uyruklu 227 kaçak göçmen, bugün İstanbul Havalimanı'ndan uçakla Kabil'e gönderildi.