21 yaşındaki üniversite öğrencisi, 80 metre yüksekliğindeki cam terastan atladı

26.03.2026 - 23:17Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde cam seyir terasından kendini boşluğa bırakan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti.

Olay, öğle saatlerinde İncekaya Kanyonu üzerindeki cam seyir terasında yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Gazi Üniversitesi öğrencisi E.I.K. (21), bir süre terasta vakit geçirdikten sonra sırt çantasını yere bıraktı.

İddiaya göre genç kız, daha sonra yaklaşık 80 metre yükseklikteki cam terasın korumalığına çıkarak kendini boşluğa bıraktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma, AFAD, UMKE, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler tarafından yapılan kontrolde gencin hayatını kaybettiği belirlendi. Ekipler tarafından kanyondan çıkarılan E.I.K'nın cenazesi, Safranbolu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

2012 yılında açılan ve Türkiye'nin ilk cam terası olma özelliğine sahip olan alanda ilk defa böyle bir olay yaşandığı öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

