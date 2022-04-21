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Gündem21 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı! İşte yeni vaka ve vefat sayısı...
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21 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı! İşte yeni vaka ve vefat sayısı...

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan 21 Nisan koronavirüs tablosuna göre; 3 bin 354 yeni vaka tespit edilirken, 17 kişi hayatını kaybetti. Vaka sayısı 3 bin bandında kalırken vefat sayısı da düne göre düştü.

21.04.2022 - 19:59 |
21 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı! İşte yeni vaka ve vefat sayısı...

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan 21 Nisan koronavirüs tablosuna göre; 3 bin 354 yeni vaka tespit edilirken, 17 kişi hayatını kaybetti. Vaka sayısı 3 bin bandında kalırken vefat sayısı da düne göre düştü.

 

21 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı İşte yeni vaka ve vefat sayısı...

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