21 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı! İşte yeni vaka ve vefat sayısı...
Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan 21 Nisan koronavirüs tablosuna göre; 3 bin 354 yeni vaka tespit edilirken, 17 kişi hayatını kaybetti. Vaka sayısı 3 bin bandında kalırken vefat sayısı da düne göre düştü.
21.04.2022 - 19:59 |
Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan 21 Nisan koronavirüs tablosuna göre; 3 bin 354 yeni vaka tespit edilirken, 17 kişi hayatını kaybetti. Vaka sayısı 3 bin bandında kalırken vefat sayısı da düne göre düştü.