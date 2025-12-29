2026’nın En Popüler Yılbaşı Kart Oyunları: İskambil ile Evde Eğlenceli Oyunlar

Haberin Devamı

İskambil kağıtlarıyla oynanan ve Türkiye’de en sevilen kağıt oyunları arasında yer alan pişti, hem eğlenceli hem de strateji gerektiren yapısıyla dikkat çekiyor. Toplam 52 kağıttan oluşan iskambil destesiyle oynanan oyunda temel amaç, aynı değerdeki kartları eşleştirerek pişti yapmak ve en yüksek puana ulaşmak. Peki pişti nasıl oynanır, kaç kağıtla oynanır ve kuralları nelerdir? İşte pişti oyunu hakkında merak edilen tüm detaylar…

PİŞTİ NASIL OYNANIR?

Pişti oyunu 2 veya 4 kişiyle oynanabilir. Oyunun başlangıcında her oyuncuya 4’er kart dağıtılır. Yere ise üçü kapalı, biri açık olmak üzere toplam 4 kart konur.

Oyuncular sırayla ellerindeki uygun kartı yere atar. Ortadaki kartla aynı rakam değerine sahip bir kart ya da J (joker) atıldığında, yerde bulunan tüm kartlar alınır. Eğer yerde yalnızca tek bir kart varken aynı değerde bir kart atılırsa bu hamle pişti olarak kabul edilir.

Oyuncuların elindeki kartlar bitene kadar oyun devam eder. Tur sonunda oyuncuların topladıkları kartlara göre puanlama yapılır ve en yüksek puana ulaşan oyuncu oyunu kazanır.

PİŞTİ KAÇ KAĞITLA OYNANIR?

Pişti, 52 kağıttan oluşan iskambil destesiyle oynanır. Oyunda genellikle hedef skor 101 puan olarak kabul edilir. Ancak oyuncuların tercihine göre bu skor 121 ya da 151 olarak da belirlenebilir. Oyun, belirlenen puana ulaşılana kadar devam eder.

PİŞTİ OYUNU KURALLARI

Pişti oyunu belirli kurallar çerçevesinde oynanır. Oyunun düzenli ilerlemesi için bu kurallar büyük önem taşır:

Oyuna kartları dağıtan kişiden başlanır ve oyun soldan sağa doğru ilerler.

Dağıtıcının solundaki oyuncu desteyi keser.

Desteyi kesen oyuncunun eline J (joker) gelirse, joker kartını alır.

Farklı bir kart gelirse, bu kart açık şekilde destenin en altına konur.

Dağıtım Kuralları:

Dağıtıcı, desteden ilk dört kartı alır; üçü kapalı, biri açık şekilde yere koyar.

Kartlar sağdan başlayarak her oyuncuya dörder kart şeklinde dağıtılır.

Oyuncular her turda yalnızca 4 kart alır.

Oyunculardan birine başlangıçta aynı değerde 3 kart gelirse oyun başlamadan düşer.

PİŞTİ TAKTİKLERİ

Pişti oyununda joker ve vale kartlarının nerede olduğu büyük önem taşır. Özellikle dağıtıcı konumundayken bu kartların rakibe geçmemesine dikkat edilebilir. Oyuncular, oyunda atılan kartları takip ederek ellerindeki kartları daha doğru kullanabilir.

Oyunun başlangıç aşamasında pişti yapma ihtimali daha yüksektir. Ayrıca oyunun dağıtıcının sağındaki oyuncudan başlaması nedeniyle, bu pozisyonda oturmak pişti yapma şansını artırabilir. Deste karılırken joker ve valeyi en alta yerleştirmek de oyunun ilerleyen aşamalarında avantaj sağlayabilir.