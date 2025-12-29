GAZETE VATAN ANA SAYFA
UNO Nasıl Oynanır? 2026 Yılbaşı Gecesi İçin En Popüler Aile Oyunu Rehberi

UNO Nasıl Oynanır? 2026 Yılbaşı Gecesi İçin En Popüler Aile Oyunu Rehberi

29.12.2025
UNO Nasıl Oynanır? 2026 Yılbaşı Gecesi İçin En Popüler Aile Oyunu Rehberi

En az iki kişiyle oynanan UNO, basit kuralları ve eğlenceli kartlarıyla her yaştan oyuncunun keyifle tercih ettiği oyunlar arasında yer alıyor; renk, sayı ve sembollere göre ilerleyen oyun 500 puana ulaşılana kadar devam ediyor.

UNO oyununun oynanma şekli, hem yeni başlayanlar hem de oyunu daha iyi öğrenmek isteyenler tarafından merak ediliyor. En az iki kişiyle oynanan UNO, kolay kuralları ve eğlenceli yapısıyla arkadaş grupları ve aileler tarafından sıkça tercih ediliyor. Peki UNO nasıl oynanır? UNO oyunu kuralları ve puanlama sistemi nasıl işler? İşte merak edilen tüm detaylar…

UNO NASIL OYNANIR?

UNO oyununa başlamadan önce her oyuncu birer kart çeker. En yüksek kartı çeken oyuncu kartları dağıtma hakkını kazanır. Kartları dağıtan oyuncu desteyi karıştırır ve her oyuncuya 7’şer kart dağıtır.

Kalan kartlar çekme destesi olarak masaya yüzü kapalı şekilde bırakılır. Çekme destesinin en üstündeki kart açılır ve oyuna, kartları dağıtan kişinin solundaki oyuncudan başlanır.

Oyuncular, ellerindeki kartları masadaki açık kartla renk, sayı veya sembol bakımından eşleştirerek ortaya atar. Eğer elde uygun bir kart yoksa, çekme destesinden bir kart çekilir. Çekilen kart oynanabiliyorsa aynı turda ortaya atılır; oynanamıyorsa sıra bir sonraki oyuncuya geçer.

Oyunun temel amacı, eldeki kartları en hızlı şekilde bitirmektir. Oyuncunun elinde tek kart kaldığında bunu belirtmek için “UNO” demesi gerekir. Bir oyuncunun kartları bittiğinde tur sona erer ve oyun 500 puana ulaşılana kadar devam eder.

2026'nın En Popüler Yılbaşı Oyunları: Evde Oynanabilecek Tombala, Kart ve Aile Oyunları
2026’nın En Popüler Yılbaşı Oyunları: Evde Oynanabilecek Tombala, Kart ve Aile Oyunları

UNO OYUNU KURALLARI

UNO oyunu, oyunun akışını belirleyen özel kart kurallarıyla oynanır:

2 Kart Al: Bu kart oynandığında sıradaki oyuncu 2 kart çeker ve o el oynayamaz. Sadece aynı renkte ya da başka bir “2 Kart Al” kartıyla karşılık verilebilir.

Yön Değiştir: Oyunun yönünü değiştirir.

El Geçer: Sonraki oyuncunun o turu pas geçmesini sağlar.

Joker: Kartı atan oyuncu devam edilecek rengi belirler.

4 Kart Al & Joker: Kartı kullanan oyuncu rengi seçer; sonraki oyuncu 4 kart çeker ve o tur oynayamaz.

El Değiştir: Bu kartla oyuncu, elindeki desteyi istediği bir oyuncuyla değiştirebilir.

İçi Boş Kart: Destede bulunan 3 boş karta istenilen kural yazılarak oyuna dahil edilir.

UNO OYUNUNDA PUANLAMA NASIL YAPILIR?

UNO’da üzerinde sayı bulunan kartlar (0-9) kendi değerleri üzerinden puanlanır. Özel kartların puan değerleri ise şu şekildedir:

2 Kart Al: 20 puan

Yön Değiştir: 20 puan

El Geçer: 20 puan

Joker: 50 puan

4 Kart Al & Joker: 50 puan

Eğlenceli yapısı ve basit kurallarıyla UN

