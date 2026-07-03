Deniz Göktaş tutuklandı! Savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı

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Deniz Göktaş, Harbiye Açık Hava Tiyatrosu'nda sahnelediği ve geçtiğimiz günlerde dijital platformlarda izleyicilerle buluşan 'Ölü Deniz' adlı stand-up gösterisinde yer alan kesitlerle gündeme gelmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Göktaş'ın sanal medya platformlarında yayınladığı videonun içeriğinde suç unsuru tespit etti. Bunun üzerine Göktaş hakkında 'dini değerleri aşağılama' ve 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı.

TUTUKLANDI

Dün yurt dışı tatilinden dönen Göktaş, İstanbul'da havalimanında pasaport kontrolü sırasında gözaltına alınarak emniyete götürülmüştü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Göktaş Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi. Deniz Göktaş, savcılık ifadesinin ardından 'Cumhurbaşkanına Hakaret' ve ‘dini değerleri aşağılama’ suçlarından tutuklama istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Savcılıktaki ifade işlemleri tamamlanan Göktaş hakkında tutuklama kararı verildi.

SAVCILIK İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Göktaş savcılıktaki ifadesinde, Bir aşağılama veya hakaret kastım bulunmamaktadır" dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Göktaş'ın sanal medya platformlarında yayınladığı videonun içeriğinde suç unsuru tespit etti. Bunun üzerine Göktaş hakkında soruşturma başlattı. Yurtdışı seyahatinden Türkiye’ye dönen Deniz Göktaş İstanbul Havalimanı'nda pasaport kontrolü sırasında gözaltına alındı. Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Göktaş çıkarıldığı mahkemece 'Cumhurbaşkanına hakaret' ve 'Dini değerleri aşağılama' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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'BENİM BU ŞAKADA HERHANGİ BİR AŞAĞILAMA KASTIM YOKTUR'

Göktaş, "Saçımın uzun olduğu dönemde insanların bana yönelik olumsuz, önyargılı bakış açılarından bahsediyordum. Uzun saçlı hâlime bakan kişilerin ben bu tarz şeyler söylemesem de söylediğimi varsaydıklarını, zaten şakanın içeriğinde belirtmiştim. Bu şakada çeviriden kasıt mealdir" dedi.

'DİNİ DEĞERLERİ AŞAĞILAMAK GİBİ AMACIM BULUNMAMAKTADIR'

Göktaş, "İnsanlar beni gördüklerinde dinden uzak bir insan olduğumu düşünüyorlar, ancak ben tarafıma okuduğunuz şekilde dördüncü kitabı sevdiğimi beyan ettim. Bu söylemde dördüncü kitabın son kitap olduğuna yönelik teolojik espri amacım vardır, herhangi bir aşağılama kastım yoktur. Ben benzer şakayı kelimesi kelimesine aynı şekilde 3 yıldır ülkenin farklı bölgelerinde stand-up gösterilerinde yapıyorum, yaklaşık 100 bin kişiye bu şakayı yapmışımdır ancak bu şakadan incinen herhangi birisini görmedim. Benim dini değerleri aşağılamak gibi bir kastım veya amacım bulunmamaktadır" dedi.