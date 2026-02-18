2026 hayırlı ramazanlar mesajları: resimli, yazılı, dualı, ayetli, hadisli, en güzel ve anlamlı hayırlı ramazanlar mesajları

Haberin Devamı

Müslümanlar için büyük öneme sahip üç aylardan ramazanın ilk orucu için bu gece sahura kalkılacak ve ilk iftar yapılacak.

2026 yılında da gönülleri birleştiren, sofraları bereketlendiren bu kutsal ayda, sevdiklerinize gönderebileceğiniz en anlamlı Ramazan mesajları listesini sizler için derledik. Hızlıca paylaşabileceğiniz, samimi ve öz Ramazan tebrikleri:

"Ruhun huzur, sofraların nur, kalbin sürur dolsun. Ramazan ayın mübarek olsun."

"Gönül kapılarının sonuna kadar açıldığı bu mübarek ayda, dualarda buluşmak dileğiyle. Hayırlı Ramazanlar!"

"Ramazan’ın bereketi evinize, huzuru kalbinize dolsun. Hoş geldin ya Şehr-i Ramazan."

"Bu mübarek ayın ülkemize ve tüm İslam alemine sağlık, barış ve huzur getirmesini dilerim."

Maneviyatı yüksek, Kuran-ı Kerim ve Peygamber Efendimiz’in (S.A.V) sözlerinden ilham alan mesajlar:

Ayetli Mesajlar

"Ey iman edenler! Allah’a karşı gelmekten sakınmanız için oruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı." (Bakara Suresi, 183) — Ramazan-ı Şerifiniz mübarek olsun.

Hadisli Mesajlar

"Kim, faziletine inanarak ve karşılığını Allah’tan bekleyerek Ramazan orucunu tutarsa, geçmiş günahları bağışlanır." (Hadis-i Şerif) — Hayırlı ve bereketli Ramazanlar dilerim.

Sevdiklerinize bir dua eşliğinde gönderebileceğiniz derinlikli mesajlar: