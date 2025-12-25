2026 baharında Manisa Türkiye'ye duyuracak! Bir ilk olacak, gençlik oraya akın edecek

Haberin Devamı

Manisa’da Kula ve Kırkağaç ilçelerinin ardından üçüncü gençlik kamp merkezi, Spil Dağı Milli Parkı’nda kuruluyor. Türkiye’de ilk olma özelliği taşıyacak "Kıl Çadır Gençlik Kamp Merkezi", 2026 yılı bahar aylarında hizmete girmeye hazırlanıyor.



Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü himayesinde bulunan 4. Bölge Müdürlüğüne bağlı Spil Dağı Milli Park Müdürlüğü tarafından hayata geçirilecek proje için yeni yıl ile birlikte çalışmalara başlanacağı öğrenildi. Spil Dağı Milli Parkı sınırları içerisinde, Atalanı Günübirlik Piknik Alanı karşısında yer alan yaklaşık 17 dönümlük alanda kurulması planlanan kamp merkezi, konaklamaların kıl çadırlar şeklinde tasarlanmasıyla Türkiye’de örnek bir tesis olacak.



Türkiye’de ilk olacak, örnek teşkil edecek



"Kıl Çadır Gençlik Kamp Merkezi"nin kurulmasına yönelik çalışmaların geçtiğimiz mayıs ayında başladığı, gerekli bakanlık onaylarının alındığı belirtildi. Kamp alanı olarak belirlenen 17 dönümlük arazinin Manisa İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü’ne kiralanma işlemlerinin tamamlanmasının ardından saha çalışmalarına başlanacağı ifade edildi.

Spil Dağı’nda kış aylarının sert geçmesi ve olumsuz hava şartları nedeniyle çalışmaların bahar aylarında hız kazanacağı, kısa sürede tamamlanarak merkezin Mayıs ayına kadar hizmete açılmasının planlandığı bildirildi.



"Manisa, gençlik faaliyetlerinde ilk 10’da"



Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, geçtiğimiz mayıs ayında yaptığı açıklamada Kıl Çadır Gençlik Kamp Merkezi’nin müjdesini vermişti. Manisa’nın gençlik merkezi faaliyetleri açısından Türkiye genelinde iyi bir konumda olduğunu vurgulayan Öztürk, kent genelindeki gençlik merkezlerinde yaklaşık 110 bin üyenin bulunduğunu ifade etmişti.

Öztürk ayrıca, yaklaşık 4 bin gencin aktif olarak gençlik merkezlerinden faydalandığını belirterek, Manisa’nın gençlik faaliyetleri bakımından Türkiye’de ilk 10 il arasında yer aldığını dile getirmişti.



Spil Dağı’nda kurulacak Kıl Çadır Gençlik Kamp Merkezi’nin, hem Manisalı gençlere hem de Türkiye’nin farklı illerinden gelecek gençlere doğa ile iç içe, kültürel ve sosyal faaliyetlerin yapılabileceği özgün bir kamp deneyimi sunması hedefleniyor.