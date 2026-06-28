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Erzincan'da korkulu rüya geri döndü: Her yer kontrol edildi

28.06.2026 - 08:13Güncellenme Tarihi:

Erzincan'da etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle ağaçlar devrildi, ev ve iş yerlerinin çatıları uçtu, pencerelerin camları kırıldı.

1Erzincan'da korkulu rüya geri döndü: Her yer kontrol edildi

Kent genelinde hayatı olumsuz etkileyen fırtınada, yerinden sökülerek etrafa savrulan çatı kaplamaları bazı binaların camlarına isabet etti. Camların kırılmasıyla yapılarda maddi hasar oluşurken, devrilen ağaçlar nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda ulaşım kısa süreliğine aksadı. Vatandaşlar, uçan çatı parçaları ve kırılan camlar nedeniyle tedirginlik yaşadı.

2Erzincan'da korkulu rüya geri döndü: Her yer kontrol edildi

Ekipler, tehlike oluşturan çatı parçalarının ve devrilen ağaçların güvenli şekilde kaldırılması için çalışmalarını sürdürürken, ilk belirlemelere göre can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı öğrenildi.

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