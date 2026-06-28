Erzincan'da korkulu rüya geri döndü: Her yer kontrol edildi

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Kent genelinde hayatı olumsuz etkileyen fırtınada, yerinden sökülerek etrafa savrulan çatı kaplamaları bazı binaların camlarına isabet etti. Camların kırılmasıyla yapılarda maddi hasar oluşurken, devrilen ağaçlar nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda ulaşım kısa süreliğine aksadı. Vatandaşlar, uçan çatı parçaları ve kırılan camlar nedeniyle tedirginlik yaşadı.