2025 Yılı Hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri ertelendi
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 2025 Yılı Hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin 27 Eylül 2024 tarihine kadar uzatıldığını duyurdu.
17.09.2024 - 11:21 |
Ali Erbaş'ın yaptığı açıklama şöyle:
2025 Yılı Hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri vatandaşlarımızdan gelen yoğun talep üzerine 27 Eylül 2024 tarihine kadar uzatılmıştır.
Vatandaşlarımız hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemlerini 27 Eylül 2024 tarihine kadar e-Devlet (@ekapi) üzerinden yapabilirler.