2025/2026 dönemi bilirkişilik başvuru sonuçları açıklandı: Adaylar için yeni süreç başlıyor: 2025/2026 başvuru sonucu nasıl öğrenilir? İşte sonuç sorgulama bilgileri

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Adalet Bakanlığı Bilirkişilik Daire Başkanlığı ile bölge kurulları tarafından yürütülen 2025/2026 dönemi bilirkişilik başvuru değerlendirme süreçleri tamamlandı. Yoğun başvuru süreci ve kapsamlı incelemelerin ardından merakla beklenen sonuçlar, 2 Ekim 2026 tarihi itibarıyla erişime açıldı.

YOĞUN İLGİ NEDENİYLE ERTELENEN TAKVİM SONUÇLANDI

Binlerce uzmanın yargı süreçlerine katkı sunmak üzere başvurduğu bilirkişilik sistemi için değerlendirmeler titizlikle yürütüldü. Başvuru yoğunluğu sebebiyle takvimde yapılan düzenlemelerin ardından, nihai listeler 2 Ekim 2026 saat 14.30 itibarıyla ilan edilmeye başlandı.

ADAYLAR SONUÇLARI NEREDEN VE NASIL ÖĞRENECEK?

Değerlendirme sonuçlarına ve güncel bilirkişi listelerine ulaşmak isteyen adaylar, başvuru yaptıkları illerin bağlı bulunduğu Bölge Bilirkişilik Kurulları'nın resmi internet siteleri üzerinden sorgulama yapabiliyor.

Sorgulama Adresi: Adaylar, Adalet Bakanlığı Bilirkişilik Daire Başkanlığı duyuruları veya ilgili bölge kurullarının (Ankara, İstanbul, İzmir, Erzurum vb.) resmi web sayfaları üzerinden listeleri inceleyebiliyor.

Ekstra İşlem Gerekmiyor:Listelerde adını gören adayların sonuç ekranı dışında ayrıca yapması gereken başka bir idari işlem bulunmuyor.

SIRADA TOPLU YEMİN TÖRENLERİ VAR

Listelerin ilan edilmesinin ardından, bilirkişilik görevini üstlenmeye hak kazanan uzmanlar için yemin takvimi işlemeye başlayacak. Bölge kurulları tarafından duyurulan tarihlerde (bazı bölgeler için Ekim ayı içerisinde olmak üzere) yemin törenlerinin gerçekleştirilmesi ve listelerin kesinleşmesi planlanıyor. Yetkililer, listelerde yer alan bilirkişilerin bölge kurullarının yapacağı duyuruları ve uyarıları dikkatle takip etmesi gerektiğinin altını çiziyor.