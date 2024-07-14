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2024 KPSS soru ve cevap anahtarı yayımlandı

Milyonlarca kişinin merakla beklediği 2024 KPSS soru ve cevap anahtarı yayımlandı.

14.07.2024 - 18:21 |
2024 KPSS soru ve cevap anahtarı yayımlandı

2024-KPSS Lisans: Genel Yetenek-Genel Kültür/Eğitim Bilimleri oturumlarının temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı.

2024-KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR) Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı (% 10)

2024-KPSS Lisans (Eğitim Bilimleri) Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı (% 10)

1.5 MİLYONA YAKIN ADAY BAŞVURDU

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince 1,5 milyona yakın adayın başvurduğu Kamu Personel Seçme Sınavı Lisans Sınavı'nın Genel Yetenek-Genel Kültür oturumları sona erdi.

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