2024 KPSS soru ve cevap anahtarı yayımlandı
Milyonlarca kişinin merakla beklediği 2024 KPSS soru ve cevap anahtarı yayımlandı.
14.07.2024 - 18:21 |
2024-KPSS Lisans: Genel Yetenek-Genel Kültür/Eğitim Bilimleri oturumlarının temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı.
2024-KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR) Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı (% 10)
2024-KPSS Lisans (Eğitim Bilimleri) Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı (% 10)
1.5 MİLYONA YAKIN ADAY BAŞVURDU
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince 1,5 milyona yakın adayın başvurduğu Kamu Personel Seçme Sınavı Lisans Sınavı'nın Genel Yetenek-Genel Kültür oturumları sona erdi.