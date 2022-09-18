2022 KPSS soruları ve cevapları erişime açıldı! KPSS Temel soru kitapçığı yayımlandı

KPSS Lisans Sınavı Genel Yetenek-Genel Kültür/Eğitim Bilimleri sınavları gerçekleştirildi. ÖSYM tarafından yapılan KPSS sınavı ardından ise KPSS soruları ile cevapları araştırılmaya başlandı. Adaylar, sınavları ile ilgili bilgi sahibi olmak için KPSS soru ve cevap anahtarı açıklanınca inceliyorlar. Peki KPSS soruları ve cevapları nasıl sorgulanıyor?

KPSS SORULARI VE CEVAPLARI SORGULAMA

KPSS sınavının iki oturumu gerçekleştirildi. İlki saat 10.15'te başladı ve 12.25'te bitti. KPSS Lisans Sınavı Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu sonrasında ise Eğitim Bilimleri sınavı yapıldı.

KPSS eğitim bilimleri sınavı saat 16.25'te sona erdi. KPSS sınav ve sorularının açıklandı. ÖSYM, KPSS temel soru kitapçığı paylaşıldı.

2022 KPSS LİSANS TEMEL SORU KİTAPÇIĞI İÇİN TIKLAYIN...

Temel soru kitapçığı görüntüleme süreci, 28 Eylül 2022 tarihinde saat 23.59’da sonlanacaktır.