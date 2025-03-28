20 milyon öğrenci için tatil zili bugün çalıyor

Okullar 7 Nisan’da açılacak, 2024-2025 eğitim öğretim yılı 20 Haziran’da tamamlanacak. 8. sınıf öğrencilerine yönelik LGS kapsamındaki merkezi sınav 15 Haziran’da, üniversite adaylarının katıldığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı ise (YKS) 21-22 Haziran’da yapılacak. Bu son ara tatil, hem dinlenmek hem de son sınavlar öncesi eksik kalan konulara çalışmak ve ders tekrarı yapmak için de bir fırsat.

‘TEKRAR YAPABİLİRSİNİZ’

Tatilde yapılacaklar konusunda öğrencilere önerilerde bulunan SEV Amerikan Koleji’nden Tuğçe Nur Yiğit, “Derslerinizde eksik olduğunuz noktalar olduğunu düşünüyorsanız, küçük tekrarlar yapabilir ve eksik konularınızı tamamlayabilirsiniz. Tatilin ardından dinlenmiş, motivasyonu yüksek bir şekilde okula dönmek son çeyrekteki okul başarınız üzerinde önemli rol oynayacaktır. Tazelenmiş beden ve zihin başarıya daha iyi odaklanır. Başarınızı artırmak adına tatilde kendinize odaklanmanız önemli” dedi.

SINAVA HAZIRLANMAK İÇİN BİR FIRSAT

Sınava hazırlanan öğrencilerin günlük bir çalışma programı oluşturması gerektiğine dikkat çeken Tuğçe Nur Yiğit, “Konu tekrarı yapılan ders sonrasında konuyu pekiştirmek için test çözmelisiniz. Zaman yönetimini geliştirmek için kronometre kullanın. Çalışma programınızda deneme sınavlarına yer verin. Deneme sınavı çözmek, eksiklerinizi görmek ve zaman yönetiminizi kontrol etmek için önemli veri sağlar” diye konuştu.