20 milyon öğrenci için tatil başlıyor! Uzmanlardan uyarı geldi

Uzmanlar karnenin bir dönem boyunca harcanan gayret ve yapılan çalışmaların göstergesi olmakla beraber daha iyi olmak ve eksikleri düzeltmek için bir motivasyon aracı olarak görülmesi gerektiğini belirtiyor ve ebeveynleri çocuklarının karnesine verecekleri tepki konusunda uyarıyor. Hürriyet'te yer alan habere göre; Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hakan Türkmen’in uyarıları şöyle:

KARNEYE BAKIP İNCİTMEYİN

“Aileler duygu ve düşüncelerini çocuğun kişiliğini incitmeden paylaşmalı. Çocuk kesinlikle suçlanıp yargılanmamalı ve başka çocuklarla karşılaştırılmamalı. Çocuk tehditlere maruz kalmamalı. Çocuğunuzun karnesinde zayıfı var diye ceza yoluna gitmek, sevgisizlik içeren cümleler kurmak yapılacak en kötü davranıştır. Karne nasıl olursa olsun çocuğunuzu sevdiğinizi ve sevmeye devam edeceğinizi ona hissettirin. Ailelerin çocuklarına güvendiğini, ikinci dönem de daha başarılı olabileceğini ve onlara inandığını göstermesi gerekir. Çocukların tatilde akademik performanstan çok sosyal etkinliklere zaman ayırması gerekiyor. Süreç ne tamamen boşa vakit harcanarak ne de harıl harıl ders çalışarak geçirilmemeli.”

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BOL BOL DİNLENİN

- Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Temel Eğitim Bölüm Başkanı Prof. Dr. Erten Gökçe yarıyıl tatilini verimli ve keyifli geçirmek için öğrencilere şunları yapmalarını önerdi:

Kitaplar okuyabilirsin.

Spor etkinliklerine katılabilirsin.

Doğada yürüyüş yapabilirsin.

Bir yapbozu tamamlayabilirsin.

Sinema, tiyatro ya da konsere gidebilirsin.

Müze ya da tarihi bir yeri ziyaret edebilirsin.

Mutfakta annene yardım edebilirsin.

Arkadaşlarınla etkinlikler yapabilirsin.