20 ilde “Sibergöz-20” operasyonları: 64 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sanal ortamda “nitelikli dolandırıcılık” suçuna yönelik 20 ilde düzenlenen “Sibergöz-20” operasyonlarında 64 şüphelinin yakalandığını belirtti. Operasyonlar, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde Erzurum Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu Erzurum merkezli olarak İstanbul, Mersin, Adana, Gaziantep, Kırşehir, Sinop, Adıyaman, Tekirdağ, Bursa, Şanlıurfa, Aydın, Diyarbakır, Eskişehir, Hakkari, İzmir, Karabük, Samsun, Kocaeli ve Antalya’da eş zamanlı olarak düzenlendi. 64 şüphelinin araç kiralama ve sigorta firmalarının isimlerini kullanarak oluşturdukları oltalama (phishing) siteleri üzerinden iletişime geçtikleri vatandaşlardan kiralama bedeli, sigorta bedeli ve kapora ücreti adı altında para talep ederek, haksız kazanç sağladıkları tespit edildi. Operasyonlarda ele geçirilen ruhsatsız tabancalara, çok miktarda döviz, Türk lirası ve altın ile çok sayıda dijital materyale el konuldu.

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