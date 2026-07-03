20 bin TL'ye yapılıyor, Mersin'de tamamen ücretsiz

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen proje kapsamında, ev değiştirmek zorunda kalan üniversite öğrencilerine ücretsiz nakliye desteği sağlanıyor. Taşınma talepleri Alo 185 Teksin Çağrı Merkezi üzerinden alınıyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesinde görev yapan Sosyolog Nesrin Çalışkan, projenin öğrencilerin taşınma sürecindeki maddi ve manevi yükünü hafifletmeyi amaçladığını belirterek, bugüne kadar 55 öğrencinin hizmetten faydalandığını söyledi.

Projeden yararlanan Mersin Üniversitesi Psikoloji Bölümü 3. sınıf öğrencisi Kaan Öztürkoğlu ise ücretsiz nakliye desteğinin kendisini yüksek taşıma masraflarından kurtardığını ifade ederek, projenin hem maddi hem de manevi anlamda önemli katkı sağladığını dile getirdi.