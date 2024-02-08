2 ilde eğitime kar engeli

Van'ın Çaldıran ilçesinde yoğun kar yağışından dolayı kırsal mahalle okulları ile taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

Çaldıran Kaymakamlığı sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "İlçemizde devam eden yoğun kar yağışı, tipi ve buzlanma sebebiyle kırsal mahalle okullarımıza ulaşım sağlanması noktasında sorun yaşanmaması nedeniyle 8 Şubat 2024 Perşembe günü köy okulları ve taşımalı eğitim çerçevesindeki öğrenciler için eğitim-öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir" denildi.

ARDAHAN

Kentte 5 Şubat gecesi başlayan ve 2 gün aralıksız devam eden kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi. Olumsuz hava koulları nedeniyle Ardahan’da okullar üçüncü kez tatil edildi. Tatil kararını sosyal medya hesabından duyuran Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, ilçelerde sorun olmadığı için okulların açık olacağını, il merkezinde ise kar sorununun devam etmesi dolayısıyla tatil kararı aldıklarını duyurdu. Vali Çiçek’in paylaşımında şu ifadeler yar aldı:



"Değerli Ardahanlı hemşehrilerim, 5 ilçemizde belediye ekiplerinin ilçe içi yolları açması sebebiyle yarın (8 Şubat) eğitime engel bir durum yoktur. İl merkezindeki yollarımızda kar engeli devam ettiğinden öğrencilerimizin mağdur olmaması için tatil kararı alacağız.”

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