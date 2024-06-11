2. dönem lise karne görüşleri ile lise son sınıf karne görüşleri burada! Birbirinden farklı, anlamlı, motivasyonu yüksek lise mezun öğrenciye karne görüşü

MEB 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı çalışma takvimine göre okulların kapanacağı tarih belirlendi. Karne günü, 14 Haziran Cuma günü olacak ve bu tarihten sonra yıl sona erecek. Öğretmenler karneleri hazırlarken biz de onlar için 9, 10, 11 ve 12. Sınıflar için karne görüşlerini bir araya getirdik. İşte lise son sınıf karne görüşleri…

2. DÖNEM LİSE KARNE GÖRÜŞLERİ

"Bu yıl boyunca göstermiş olduğun üstün başarı ve özverili çalışmaların için seni tebrik ederim. Disiplinin ve azmin seni daha büyük başarılara ulaştıracaktır."

"Akademik performansın gerçekten takdire şayan. Derslerindeki başarının üniversite hayatında da devam edeceğine inanıyorum."

"Bu yıl boyunca gösterdiğin olgun davranışların ve liderlik becerilerinle arkadaşlarına örnek oldun. Üniversite hayatında da aynı şekilde başarılı olacağına inanıyorum."

"Kendi potansiyelini fark edip bu doğrultuda çaba göstermeni takdir ediyorum. Gelecekte de aynı kararlılıkla ilerlemeni dilerim."

"Arkadaşlarına ve öğretmenlerine karşı saygılı ve yardımsever tutumun, seni her zaman sevilen biri yapacak. Gelecekte de bu değerli özelliklerini korumanı dilerim."

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"Hayatının yeni bir sayfasına adım atarken sana en iyi dileklerimi iletiyorum. Tüm hayallerinin gerçekleşmesi dileğiyle."

LİSE SON SINIF KARNE GÖRÜŞLERİ

"Sevgili [Öğrenci Adı], lise hayatının sonuna geldin ve gösterdiğin çaba ile bizleri gururlandırdın. Hayatının yeni sayfasında sana başarılar diliyorum. Üniversite hayatında da aynı azim ve kararlılıkla devam edeceğine inanıyorum. Yolun açık olsun!"

"Değerli [Öğrenci Adı], bu yıl boyunca sergilediğin özverili çalışmaların ve azmin için seni tebrik ederim. Senin gibi öğrencilerle çalışmak büyük bir keyifti. Yeni başlangıçlarında da her zaman başarılı olmanı diliyorum. Her şey gönlünce olsun!"

Sevgili [Öğrenci Adı], lise yıllarını geride bırakırken, geleceğin sana getireceği tüm güzelliklere ve fırsatlara hazırlıklı olduğunu biliyorum. Üniversite hayatında da aynı başarı ve disiplini sergileyeceğinden hiç şüphem yok. Başarılar dilerim!"

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"Sevgili [Öğrenci Adı], liseyi başarıyla tamamladın ve yeni maceralara atılmaya hazırsın. Gelecek hedeflerine ulaşman için gereken tüm yetenek ve kararlılığa sahipsin. Başarının daim olacağına inanıyorum. Yolun açık, şansın bol olsun!"

"Sevgili [Öğrenci Adı], lise hayatında gösterdiğin çaba ve özveri için seni tebrik ederim. Kendine olan güvenin ve pozitif yaklaşımın, gelecekte de seni başarıya ulaştıracaktır. Yeni yolculuğunda sana başarılar diliyorum."

"Değerli [Öğrenci Adı], lisede sergilediğin olumlu tutum ve kararlılık, seni her zaman bir adım öne taşıdı. Üniversite hayatında da aynı şekilde başarılı olacağına yürekten inanıyorum. Başarıların daim olsun!"