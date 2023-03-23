2 bin kişilik Rauf Bey gemisi Hatay'a gitmek üzere yola çıktı

Dünyanın en büyük ve en hızlı feribotu olan 'Stella', Karadeniz Holding tarafından alınıp acil durumlarda insani yardım amacıyla kullanılabilecek yüzer yaşam kent konseptine çevrildi.

Hatay'ın İskenderun Limanı'na gitmeye hazırlanan ve 'Rauf Bey' adı verilen gemide, konaklama alanlarının yanında kreş, eğitim, sağlık, aşevi ve sosyal alanlarla modern bir kentte ihtiyaç duyulan imkanlar bulunuyor.

2 bin kişinin konaklayabileceği gemide, klima, televizyon, buzdolabı, laboratuvar, konferans salonu ve iletişim merkezinin yanı sıra öğrenciler için derslikler, sinema, oyun ve sosyal donatı alanları da yer alıyor. Yüzer yaşam kentinde, poliklinik ve revirlerin yanı sıra 20 kişinin yatarak tedavi edilebileceği sağlık alanı da bulunuyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 'Karadeniz Lifeship Rauf Bey'in Hatay'a gitmek üzere 'Gemi Kurtaran' isimli gemi tarafından yedeklenip Yalova'dan yola çıktığı kaydedildi.

Daha önce 'Karadeniz Lifeship Süheyla Sultan'ı İskenderun limanına gönderen holding, 'Karadeniz Lifeship Rauf Bey'in de bölgeye ulaşması ile 4 bin depremzedeye hizmet verecek.

Geminin üzerine koyulan ve İskenderun'da karaya konumlanmak üzerine eklenen ek konteynerlerle birlikte 5 bin kişinin barınması sağlanacak.