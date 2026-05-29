1915 Çanakkale Otoyolu'nun gişelerine çarpan otomobildeki karı-kocayı ölüm ayırdı; kaza anı kamerada

Haberin Devamı

Kaza, saat 07.30 sıralarında 1915 Çanakkale Otoyolu Malkara gişelerinde meydana geldi. Mustafa Şenol'un kontrolünü kaybettiği 17 AD 771 plakalı otomobil, gişelerin beton bariyerine çarpıp, takla attı.

İLGİLİ HABER Şiddetli sağanak nedeniyle Giresun'da yol ulaşıma kapatıldı

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü ile yanındaki eşi Sevim Şenol, ambulanslarla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Haberin Devamı

Yaralılardan durumu ağır Sevim Şenol, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Tedavisi süren Mustafa Şenol'un ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Öte yandan, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Haberin Devamı

İLGİLİ HABER Haziran ayına günler kala kar sürprizi! Her yer bembeyaz oldu

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.