1915 Çanakkale Köprüsü hatıra parası tedavüle girdi!

Sembollerin köprüsü olarak nitelendirilen 1915 Çanakkale Köprüsü açıldı. Türkiye'nin en önemli projeleri arasında olan 1915 Çanakkale Köprüsü Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. Yılında armağan olarak sunuldu. 1915 Çanakkale Köprüsü her bir teknik özelliğiyle de farklı anlamlar taşıyor. Bugüne özel Daprhane tarafından, 1915 Çanakkale Köprüsü hatıra parası basıldı.

Darphane, Çanakkale Köprüsü açılışı için hatıra para bastı. Arkasında 1915 Çanakkale Köprüsü ve Çanakkale anıtı bulunan madeni 1 TL'ler tedavüle girdi.

1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ HATIRA PARASI 5 MİLYON ADET BASILDI

Hatıra paraları Darphane Genel Müdürü Abdullah Yasir Şahin sosyal medya hesabından dün paylaştı.

Şahin paylaşımına, "Geceye şöyle bir güzellik bırakalım ve 18 Mart'ta bu güzellikle gözlerimizi açalım" notunu düştü.

Madeni paraların bir kısmının arkasında Çanakkale Köprüsü yer alıyor. Bir kısmında ise Çanakkale anıtının görüntüsü basılı...

Hatıra paralar 5 milyon adet basıldı. Ayrıca gümüş 5 bin, bronz olarak da 10 bin adet hatıra para basıldı. Madeni tedavül 1 TL'lerin yıl içinde 5 milyon adet basılması bekleniyor.