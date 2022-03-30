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1915 Çanakkale Köprüsü 'Göktürk-1'den görüntülendi

Milli Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±'ncaÂ 'GÃ¶ktÃ¼rk-1' uydusundan Ã§ekilen 1915 Ã‡anakkale KÃ¶prÃ¼sÃ¼'nÃ¼n fotoÄŸraflarÄ±,Â sosyal medyadan paylaÅŸÄ±ldÄ±.Â

30.03.2022 - 11:35 | | DHA
1915 Çanakkale Köprüsü 'Göktürk-1'den görüntülendi

AÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ± 18 Mart'ta, CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan tarafÄ±ndan yapÄ±lan 1915 Ã‡anakkale KÃ¶prÃ¼sÃ¼, 'GÃ¶ktÃ¼rk-1' uydusundan gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi. Milli Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n Twitter'daki hesabÄ±ndan, fotoÄŸraflar "1915 Ã‡anakkale KÃ¶prÃ¼sÃ¼â€™ne bir de GÃ¶ktÃ¼rk-1 uydumuzun gÃ¶zÃ¼nden bakmak ister misiniz?" notuyla paylaÅŸÄ±ldÄ±.Â 

1915 Ã‡anakkale KÃ¶prÃ¼sÃ¼ GÃ¶ktÃ¼rk-1den gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi

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