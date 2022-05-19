19 Mayıs tüm yurtta coşkuyla kutlanıyor

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik Ve Spor Bayramı nedeniyle Ankara’da ilk tören Büyük Önder’in ebedi istirahatgahı Anıtkabir’de yapılacak. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da Samsun’da yaktığı özgürlük ve bağımsızlık ateşinin 103. yıldönümünde 81 ilden ve KKTC’den gelen temsilci gençler, 11 ülkeden gelen 20 genç ve sporcularla birlikte Anıtkabir’i ziyaret edecek.

ERDOĞAN’DAN GENÇLERLE BULUŞMA

19 Mayıs dolayısıyla Ankara’daki törenler kapsamında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ve Bakan Kasapoğlu’nun katılımıyla Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı töreniyle, “Yücel Arzen: İstiklal Türküleri” konseri yapılacak.

Erdoğan’ın 19 Mayıs Gençlik Haftası kutlamaları kapsamında gençlerle buluşması da planlanıyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da ülkenin dört bir yanından Ankara’ya gelen gençlik örgütleriyle birlikte ellerinde ay-yıldızlı bayraklarla Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün huzuruna yürüyecek.

KONSERLER, FESTİVALLER

İSTANBUL: Maltepe Etkinlik Alanı’nda Deniz Tekin, Nova Norda, Redd, Cartel’den Kabus Kerim & Erci E, Batuflex sahne olacak. Etkinlik 21.30’da başlayacak, Murat Boz konseri ile sonlanacak.

- Sarıyer’de 700’e yakın motorcunun katılımıyla “İki Teker Kardeşliği” etkinliği yapılacak. Katılımcılar İstinye Tersane alanında toplanıp Sarıyer Merkez’e kadar kortej düzenleyecek.

- Beşiktaş Barbaros Bulvarı’nda saat 17.00’de ‘O Zaman Renk Koşusu’ düzenlenecek. Kutlamalar DJ performansı ve KÖFN konseri ile devam edecek. Saat 21.00’de Zeynep Bastık sahne alacak ve bayram coşkusunu yaşatacak.

- İstanbul Devlet Bale ve Operası, Türk Telekom Opera Salonu’nda ‘19 Mayıs Geleneksel Gençlik Konseri’ düzenleyecek. Saat 20.00’da başlayacak konserde, genç solistler orkestraya eşlik edecek.

- Esenler’deki ‘Gençlik Günleri’ kapsamında konserlerden yarışmalara, film gösterimlerinden spor söyleşilerine, doğa kampından klasik araba sergisine kadar pek çok etkinlik meraklılarıyla buluşacak.

ANKARA: 81 ilde 103 okul dolaşan Atatürk’e Vefa Valizi, yolculuğunu tamamladı. 3 bin öğrenci ve 200 öğretmenin emeğiyle hazırlanan valizdeki eserler Ankara’da ATO Meclis Salonu Fuaye Alanı’nda sergileniyor.

- Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin kutlaması kapsamında saat 20.00’de Gençlik Parkı’nda Edis konseri var. Osmanlı Aile Yaşam Merkezi’nde saat 14.00 itibariyle halk oyunları, spor ve tiyatro gösterileri olacak.

İZMİR: Saat 19.15’te Konak Pier Önü’nde yürüyüş korteji düzenlenecek. Ardından Gündoğdu Meydanı’nda saat 20.30’da başlayacak Teoman konseri ile kutlamalar devam edecek. Bornova Cumhuriyet Meydanı’nda da 21.30’da rock grubu Kolpa sahneye çıkacak.

ESKİŞEHİR: ‘Gençlik Haftası’ kapsamında Porsuk Çayı’nda, saat 16.00’da ‘Dragon Yarışları’ düzenlenecek. Aynı saatte Eskişehir Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı Masal Şatosu’nda Latin dansları ve zumba etkinliği yapılacak.

ANTALYA: Saat 20.30’da Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenecek konserde, Burcu Güneş ve Emir Can İğrek sahne alacak.

SAMSUN: Saat 16.00’da Doğupark’ta Solo Türk ve Türk Yıldızları havacılık gösterisi gerçekleştirecek. 22 Mayıs’a kadar sürecek Samsun Gençlik Festivali’nde Pinhani, Adamlar, Yaşlı Amca, Marsis ve Mahzen konser verecek.

BURSA: Tarihi Hanlar Bölgesi’nde ‘e-Spor Turnuvası Finali’, Hüdavendigar Kent Parkı’nda ‘Sokak Basketbolu Turnuvası’, Yunuseli Havaalanı’nda Lise Öğrenci Müzik Toplulukları Konseri, Üniversite Öğrenci Müzik Toplulukları Konseri, DJ Bahadır Gümüşsu DJ Performansı ve ‘Reynmen konseri olacak.

BALIKESİR: 4 gün boyunca Balıkesir Dijital Gençlik Merkezi, Skate Park, Edremit Gençlik, Spor ve Kongre Merkezi ile Hasan Basri Çantay Gençlik Merkezi’nin açılışları gerçekleştirilerek e-spor turnuvaları ve konserler düzenlenecek. Etkinlikte ilk gün Fettah Can, ikinci gün İkiye On Kala, üçüncü gün Sefo ve dördüncü gün ise Reynmen sahne alacak. (