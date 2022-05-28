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18 terörist etkisiz hale getirildi

Irak’ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 18 PKK'lı terörist daha SİHA’lar ile etkisiz hale getirildi.

28.05.2022 - 12:29 |
18 terörist etkisiz hale getirildi

Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde olmaya devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 18 PKK'lı terörist SİHA’lar ile etkisiz hale getirildi.

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