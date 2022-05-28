18 terörist etkisiz hale getirildi

Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde olmaya devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 18 PKK'lı terörist SİHA’lar ile etkisiz hale getirildi.

Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde!



Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 18 PKK'lı terörist daha SİHA’larımızın operasyonu ile etkisiz hâle getirildi.



Terörle ve teröristle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürecek!#MSB pic.twitter.com/zjLqYNiZKN — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 28, 2022