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Gündem18 Mart tatil mi,18 Mart Çanakkale Zaferi resmi tatil mi? 18 Mart’ta okullar var mı?
HaberlerGündem Haberleri 18 Mart tatil mi,18 Mart Çanakkale Zaferi resmi tatil mi? 18 Mart’ta okullar var mı?
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18 Mart tatil mi,18 Mart Çanakkale Zaferi resmi tatil mi? 18 Mart’ta okullar var mı?

18 Mart resmi tatil mi, 18 Mart okullar tatil mi? soruları 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yılı dönümü nedeniyle en çok sorgulanan konu başlıklarından biri oldu. 18 Mart 1915 Deniz Zaferi nedeniyle etkinlikler sorgulanırken, merak içinde resmi tatil olup olmadığı da sorgulanmaya başlandı. Peki, 18 Mart Çanakkale Zaferi resmi tatil mi?

23.02.2022 - 17:49 |
18 Mart tatil mi,18 Mart Çanakkale Zaferi resmi tatil mi? 18 Mart’ta okullar var mı?

18 Mart'ın tatil olup olmadığı araştırılıyor. 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi etkinlikleri için çalışmalar tüm hızıyla devam ederken, vatandaşlar arama motorlarına yönelerek “18 Mart tatil mi, 18 Mart Çanakkale Zaferi günü okullar var mı?

18 MART RESMİ TATİL Mİ?

Mevzuata göre 18 Mart resmi tatil değil, dolayısıyla okullarda eğitim devam edecek, kamu kurum ve kuruluşları da standart çalışma saatlerinde mesaiye tabi olacak.

2022 TATİL GÜNLERİ

1 Ocak Yılbaşı tatili

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı

Ramazan Bayramı

15 Temmuz, Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Kurban Bayramı

30 Ağustos Zafer Bayramı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

 

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