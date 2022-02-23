18 Mart tatil mi,18 Mart Çanakkale Zaferi resmi tatil mi? 18 Mart’ta okullar var mı?

18 Mart'ın tatil olup olmadığı araştırılıyor. 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi etkinlikleri için çalışmalar tüm hızıyla devam ederken, vatandaşlar arama motorlarına yönelerek “18 Mart tatil mi, 18 Mart Çanakkale Zaferi günü okullar var mı?

18 MART RESMİ TATİL Mİ?

Mevzuata göre 18 Mart resmi tatil değil, dolayısıyla okullarda eğitim devam edecek, kamu kurum ve kuruluşları da standart çalışma saatlerinde mesaiye tabi olacak.

2022 TATİL GÜNLERİ

1 Ocak Yılbaşı tatili



23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı



1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü



19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı

Ramazan Bayramı



15 Temmuz, Demokrasi ve Milli Birlik Günü



Kurban Bayramı

30 Ağustos Zafer Bayramı



29 Ekim Cumhuriyet Bayramı