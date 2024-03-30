18 ilde operasyon: 40 şüpheli gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan süren operasyonlara ilişkin yeni bir açıklama geldi. Bakan Yerlikaya'nın açıklaması şöyle:

Adana, Antalya, Elazığ, Manisa ve Ankara merkezli 1️⃣8️⃣ ilde Nitelikli Dolandırıcılık, Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkındaki Kanuna muhalefet suçlarına yönelik eş zamanlı olarak Jandarma tarafından düzenlenen “SİBERGÖZ-30” operasyonlarında 4️⃣0️⃣ şüpheli yakalandı ❗

Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Yasa Dışı Bahis Oynatanların, Bilişim Sistemlerini Kullanarak Nitelikli Dolandırıcılık Yapanların Enselerindeyiz. Onlara Göz Açtırmayacağız❗

Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca Adana, Mersin, İzmir, Elazığ, Siirt, Çankırı, Muğla, Antalya, Batman, Diyarbakır, İstanbul, Manisa, Denizli, Ankara, Bursa, Kayseri, Kırıkkale ve Samsun'da eş zamanlı olarak düzenlenen "SİBERGÖZ-30" operasyonlarında;

ADANA:

❌ Adana İl Jandarma Komutanlığı, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu Adana merkezli Mersin ve İzmir’de düzenlenen operasyonlarda;

📌 Instagram üzerinden “Yüksek Kazançlı Yatırım Vaadiyle” vatandaşlarımızı dolandırarak haksız kazanç sağladığı tespit edilen 1️⃣2️⃣ şüpheli yakalandı.

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MANİSA:

❌ Manisa İl Jandarma Komutanlığı, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu Manisa merkezli İstanbul, Batman ve Denizli’de düzenlenen operasyonlarda;

📌 Türkiye’de çeşitli domainler aracılığı ile “Çevrimiçi Kumar ve Yasa Dışı Bahis” oynanmasına imkân sağlayarak haksız kazanç sağladıkları tespit edilen 5️⃣ şüpheli yakalandı.

ELAZIĞ:

❌ Elazığ İl Jandarma Komutanlığı, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu Elazığ merkezli Mersin, Siirt, Çankırı ve Muğla’da düzenlenen operasyonlarda;

📌 Instagram üzerinden “Yüksek Kazançlı Yatırım Vaadiyle” vatandaşlarımızı dolandırarak haksız kazanç sağladığı tespit edilen 8️⃣ şüpheli yakalandı.

ANTALYA:

❌ Antalya İl Jandarma Komutanlığı, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu Antalya merkezli Batman, Diyarbakır, İzmir ve İstanbul’da düzenlenen operasyonlarda;

📌İnternet siteleri üzerinden “Sahte Araç İlanı” ile vatandaşlarımızı dolandırarak haksız kazanç sağladığı tespit edilen 4️⃣ şüpheli yakalandı.

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ANKARA:

❌ Ankara İl Jandarma Komutanlığı, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu Ankara merkezli Adana, Antalya, Bursa, Kayseri, Kırıkkale, Mersin ve Samsun illerinde düzenlenen operasyonlarda;

📌İnternet üzerinden “Römork Satış İlanı” ile vatandaşlarımızı dolandırarak, haksız kazanç sağladığı tespit edilen 1️⃣1️⃣ şüpheli yakalandı.

Operasyonlar sonucu dolandırıcılıkta kullanıldığı tespit edilen,

📌Ruhsatsız tabancalar,

📌3️⃣6️⃣ adet cep telefon,

📌1️⃣2️⃣ adet bilgisayar,

📌Çok sayıda sim kart, hard disk, hafıza kartı ve kredi kartına el konuldu.

Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle🇹🇷