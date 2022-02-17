17 Şubat koronavirüs tablosunu açıkladı! Bakan Koca'dan flaş uyarı: Endişeliyiz...

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 465 bin 563 testte 92 bin 406 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 258 kişi hayatını kaybederken, 103 bin 988 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 92,81, 2'nci doz ortalaması yüzde 84,88 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 57 milyon 605 bin 406, 2'nci dozda 52 milyon 685 bin 959 ve 3'üncü dozda 26 milyon 519 bin 73 olmak üzere toplam 144 milyon 599 bin 375 aşı uygulandı.

En az 2 doz aşı olan kişi sayısının en yüksek olduğu iller; Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ oldu.

'SEYRİN DAHA İYİ OLACAĞINI ÖNGÖRÜYORUZ'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Salgının Omicron döneminde, basit de olsa yeni bir hastalıkla mücadele gücü olmayan risk grubu açısından endişeliyiz. Genel olaraksa olumlu gelişmeler var: Test pozitiflik oranları düşüyor, iyileşen sayısı yeni vaka sayısının üstüne çıkıyor. Seyrin daha iyi olacağını öngörüyoruz" ifadelerini kullandı.

Salgının Omicron döneminde, basit de olsa yeni bir hastalıkla mücadele gücü olmayan risk grubu açısından endişeliyiz. Genel olaraksa olumlu gelişmeler var: Test pozitiflik oranları düşüyor, iyileşen sayısı yeni vaka sayısının üstüne çıkıyor. Seyrin daha iyi olacağını öngörüyoruz. pic.twitter.com/JZBNwZPPnu — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) February 17, 2022

DÜN 271 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Bakanlığın açıkladığı 16 Şubat Çarşamba gününe ait verilere göre, 94 bin 176 vaka tespit edilirken 271 kişi hayatını kaybetmişti. Dün, 463 bin 241 test yapılmış ve 104 bin 409 kişi iyileşmişti.