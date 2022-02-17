GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
GündemKoronavirüs ilacı ile ilgili son dakika açıklaması! Bakan Koca duyurdu: Yüzde 62 oranında...
HaberlerGündem Haberleri Koronavirüs ilacı ile ilgili son dakika açıklaması! Bakan Koca duyurdu: Yüzde 62 oranında...
ABONE OL

Koronavirüs ilacı ile ilgili son dakika açıklaması! Bakan Koca duyurdu: Yüzde 62 oranında...

Son dakika haberi... Bilim Kurulu koronavirüs ile mücadele, aşılamada son durum gibi gündem maddeleri ile bir kez daha bir araya geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 5 maddeden oluşan yazılı bir açıklama yaptı. Bakan Koca, “Yerli aşımız Turkovac’ın tüm illerimize dağıtımı sağlanmış, ilçelere dağıtımına ise başlanmıştır. İki hafta sonra aile hekimliklerine Turkovac aşımızın dağıtımına başlanacaktır. Yerli aşımızın kullanımı tüm vatandaşlarımız için en üst seviyede önerilmektedir” dedi. Omicron varyantı kaynaklı vaka artışının düşüşe geçtiğini duyuran Bakan Koca, "Molnupiravir etken maddeli antiviral ilacın kullanımına başlanmıştır. 65 yaş üzeri ve bağışıklığı baskılanmış vatandaşlarımıza Molnupiravir ilacının dağıtımı başlamıştır" bilgisi paylaşıldı.

17.02.2022 - 19:02 |
Koronavirüs ilacı ile ilgili son dakika açıklaması! Bakan Koca duyurdu: Yüzde 62 oranında...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu sonrası sosyal medya hesabından yazılı açıklamayı paylaştı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı: Bilim Kurulumuz salgının seyri, yeni tedavi uygulamaları ve yerli aşımız Turkovac gündemi ile toplandı. Toplantımızda ele alınan konular aşağıda sıralanmıştır:

1. Son dönemde Omicron varyantı kaynaklı olarak artan vaka sayılarının düşüşe geçtiği izlenmektedir. Omicron varyantı kaynaklı vakaların en yüksek olduğu İstanbul’da vaka sayıları son 10 günde %62 oranında azalmıştır. Bu durum diğer illerimiz için de benzer seyirdedir. Geçtiğimiz hafta başından itibaren vaka sayılarında düşüş başlamıştır. Gelecek iki hafta içinde önemli düşüşler beklenmektedir.

2. Son 1 hafta içinde hastaneye yatışlarda %28 oranında düşüş yaşanmıştır. Sağlık kapasitemiz zorlanmadan en yüksek vaka sayılarının yaşandığı dönemde sorun yaşanmamıştır.

DAĞITIMINA BAŞLANDI

3. Molnupiravir etken maddeli antiviral ilacın kullanımına başlanmıştır. 65 yaş üzeri ve bağışıklığı baskılanmış vatandaşlarımıza Molnupiravir ilacının dağıtımı başlamıştır.

4. Yerli aşımız Turkovac’ın tüm illerimize dağıtımı sağlanmış, ilçelere dağıtımına ise başlanmıştır. İki hafta sonra aile hekimliklerine Turkovac aşımızın dağıtımına başlanacaktır. Yerli aşımızın kullanımı tüm vatandaşlarımız için en üst seviyede önerilmektedir.

5. Salgının en çok etkilediği 65 yaş üzeri vatandaşlarımızın korunması salgın yönetiminin en büyük önceliğidir. Yeni ilacın kullanımı ve hatırlatma dozu aşılarının yapılması kayıplarımızı önemli ölçüde azaltacaktır. Vatandaşlarımız hafif başlayan ve seyreden hastalığı nezle ve soğuk algınlığı ile karıştırabilmektedirler. Belirti tespit edildiğinde özellikle büyüklerimiz vakit geçirmeden test numunesi vermelidir. Molnupiravir etken maddeli ilacın kullanımına erken başlanması tedavi başarısını çok önemli ölçüde artırmaktadır. Testin hemen yapılması ve ilacın erken dönemde başlanması büyüklerimiz açısından kritik önemdedir.

Koronavirüs bitmeden Lassa virüsü kabusu başladı! İki haftada öldürüyor
İlgili Haber
Koronavirüs bitmeden Lassa virüsü kabusu başladı! İki haftada öldürüyor
Koronavirüs salgınında flaş gelişme! PCR testine alternatif geliyor, 4 dakikada...
İlgili Haber
Koronavirüs salgınında flaş gelişme! PCR testine alternatif geliyor, 4 dakikada...
Bill Gates'ten koronavirüs ile ilgili yeni uyarılar! 'Son olmayacak'
İlgili Haber
Bill Gates'ten koronavirüs ile ilgili yeni uyarılar! 'Son olmayacak'
Koronavirüs ilacı ile ilgili son dakika gelişmesi! Molnupiravir için tüm çalışmalar tamamlandı! Tarih verildi, geliyor! İlk olarak...
İlgili Haber
Koronavirüs ilacı ile ilgili son dakika gelişmesi! Molnupiravir için tüm çalışmalar tamamlandı! Tarih verildi, geliyor! İlk olarak...

GÜNCEL HABERLER

Koronavirüs ilacı ile ilgili son dakika açıklaması! Bakan Koca duyurdu: Yüzde 62 oranında...

Koronavirüs ilacı ile ilgili son dakika açıklaması! Bakan Koca duyurdu: Yüzde 62 oranında...

Omicron aşısıyla ilgili flaş gelişme! Uğur Şahin duyurdu! Beklenenden daha yavaş...

Omicron aşısıyla ilgili flaş gelişme! Uğur Şahin duyurdu! Beklenenden daha yavaş...

HDP'li Semra Güzel hakkında flaş karar! Dokunulmazlığı...

HDP'li Semra Güzel hakkında flaş karar! Dokunulmazlığı...

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Koronavirüs ilacı ile ilgili son dakika açıklaması! Bakan Koca duyurdu: Yüzde 62 oranında...

Koronavirüs ilacı ile ilgili son dakika açıklaması! Bakan Koca duyurdu: Yüzde 62 oranında...

Sıradaki Haber
Omicron aşısıyla ilgili flaş gelişme! Uğur Şahin duyurdu! Beklenenden daha yavaş...

Omicron aşısıyla ilgili flaş gelişme! Uğur Şahin duyurdu! Beklenenden daha yavaş...

Sıradaki Haber
Sportif direktör nedir, ne demek? Sportif direktör ne iş yapar, nasıl olunur?

Sportif direktör nedir, ne demek? Sportif direktör ne iş yapar, nasıl olunur?

Sıradaki Haber
Su faturalarında indirim için harekete geçildi! Peş peşe açıklamalar geliyor...

Su faturalarında indirim için harekete geçildi! Peş peşe açıklamalar geliyor...

Sıradaki Haber