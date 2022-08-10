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Gündem17 Eylül'de yapılması planlanan sınav ertelendi! Bakan Kirişci duyurdu
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17 Eylül'de yapılması planlanan sınav ertelendi! Bakan Kirişci duyurdu

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 17 Eylül'de yapılması planlanan Bitki Koruma Ürünleri Bayi ve Toptancılık Sınavı'nın ertelendiğini duyurdu.

10.08.2022 - 12:38 |
17 Eylül'de yapılması planlanan sınav ertelendi! Bakan Kirişci duyurdu

Bakan Kirişci, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Sevgili gençler, yoğun taleplerinize karşılıksız kalamazdık. 17 Eylül 2022 tarihinde yapılacak 'Bitki Koruma Ürünleri Bayi ve Toptancılık Sınavı' ileri bir tarihe ertelenmiştir. Yeni sınav takvimini en kısa sürede kamuoyuyla paylaşacağız. Hepinize başarılar diliyorum" dedi.

17 Eylülde yapılması planlanan sınav ertelendi Bakan Kirişci duyurdu

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