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16 yaşındaki katil annesi, ablası ve komşusunu öldürdü

Silivri'de 16 yaşındaki Mehmet A., annesi, ablası ve komşusunu bıçaklayarak öldürdü.

27.05.2023 - 12:27 |
16 yaşındaki katil annesi, ablası ve komşusunu öldürdü

Olay Alibey Mahallesi'nde meydana geldi. 16 yaşındaki Mehmet A., tartışma sonrası annesi Nazlı A. ve ablası Esra A.'yı bıçakladı. Mehmet A. tartışmayı ayırmak için gelen komşusu Semiha Bağ'ı da yaraladı. Anne ile kızı olay yerinde ölürken Semiha Bağ ise hastanede hayatını kaybetti. Mehmet A. gözaltına alınırken üzerinde 3 bıçak ele geçirildiği öğrenildi

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