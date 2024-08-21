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16 yaşındaki çocuğu öldüresiye dövmüşlerdi! 8 şüpheli yakalandı

Büyükçekmece'de 16 yaşındaki çocuğu darbettikleri öne sürülen 8 şüpheli gözaltına alındı.

21.08.2024 - 17:52 | | AA
16 yaşındaki çocuğu öldüresiye dövmüşlerdi! 8 şüpheli yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir çocuğun kalabalık bir grup tarafından darbedildiğine ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.

Yapılan incelemede, olayın Büyükçekmece'de yaşandığı, darbedilen çocuğun da 16 yaşındaki M.A.Z olduğu belirlendi.

Çocuğu darbedenlerin kimliklerini tespit eden ekipler, yaşları 12 ila 17 arasında değişen B.Ç, M.T, R.E.K, N.N.K, M.Ç, B.G.D, B.G.D. ve H.E.K'yi gözaltına aldı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.

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