15 yaşındaki öğrencisine cinsel içerikli mesajlar atmıştı: Sapık öğretmenin cezası belli oldu!

İğrenç olay Konya'nın Selçuklu İlçesi'ndeki bir lisede yaşandı. 10. sınıf öğrencisi olan 15 yaşındaki B.D., geçtiğimiz nisan ayında ailesine, coğrafya öğretmeni M.K'nin (55) kendisine, WhatsApp ve Instagram üzerinden cinsel içerikli mesajlar gönderdiğini anlattı.

Sabah'tan Tolga Yanık'ın haberine göre; Genç kız ayrıca öğretmeninin kendisini eve bırakırken öpmeye çalıştığını, okulda da fiziki tacizde bulunduğunu açıkladı. Aile suç duyurusunda bulunması üzerine gözaltına alınan M.K. tutuklandı.

İĞRENÇ TACİZ MESAJLARI ORTAYA ÇIKTI

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açılan ve 16. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davada M.K., hakkındaki iddiaları reddetse de liseli kıza attığı mesajlar yaptıklarını ele verdi.

Mahkeme indirim uygulamadığı M.K'yı 'Sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı' suçundan 7 yıl 6 ay, 'Cinsel taciz' suçundan da 2 yıl 9 ay 22 gün hapis cezası olmak üzere toplam 10 yıl 3 ay 22 gün hapis cezasına çarptırdı.

KENDİSİNE EMANET EDİLEN BİR KIZ ÇOCUĞUNA…

Mahkeme tarafından açıklanan gerekçeli kararda ise "M.K'nın B.D'ye gönderdiği ve neredeyse tamamının mağdur ile cinsel ilişki kurmaya yönelik cinsel içirikli mesajlar olduğunun anlaşılması ve tüm dosya kapsamından M.K'nin savunmalarının cezadan kurtulmaya yönelik olduğu değerlendirilmekle, bu nedenle mahkememizce itibar edilmemiştir.

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M.K.'nın geçmişi, sosyal ilişkileri, cezanın sanığın geleceği üzerindeki olası etkileri göz önüne alınarak ve suçtan doğan sorumluluğu kabul etmemesi, pişman bir tavrının bulunmaması, kendisine emanet edilen bir kız çocuğuna nefsi kabaran ve cinsellik düşünen birisinin iyi halli olduğundan da söz etmek mümkün olmadığı" belirterek takdir ve iyi hal indiriminin uygulanmamasına karar verildiği belirtildi."

ÖĞRENCİSİNE SEVGİLİM KARICIĞIM MESAJLARI ATMIŞ

Gerekçeli kararda ayrıca M. K.'nın genç kıza attığı mesajlarda 'Karıcığım', 'Sevgilim' gibi kelimeler kullandığına da yer verildi

Öte yandan lise öğrencisi B.D., mahkemedeki ifadesinde yaşadığı iğrenç tacizi anlattı. B.D., "Öğretmenlerin çıktığı merdivenleri kamera görmüyor. Arkadaşlarım çıktığı benim geride kaldığım bir zaman, sanık yanımdan geçerken kalçamı sıktı.

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Okuldaki erkek arkadaşlarımı kıskanıyordu. 'Git istersen yanına otur, elini tut, sevgili misiniz?' diye öğretmen tutumuna yakışmayan kıskanç tavırlara giriyordu'' ifadelerini kullandı. Tutuklu sanık öğretmen M.K. ise savunmasında, "Bana iftira atılmaktadır. Ben iddianamede belirtilen suçlamaları kabul etmiyorum" savunması yaptı.