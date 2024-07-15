15 Temmuz selası saat kaçta okunacak, sela ne zaman okunur 15 Temmuz? Sela neden 00.13 te okunacak?

15 Temmuz gecesi sela ne zaman okunacak sorusunun yanıtı sorgulanıyor. Sela 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün sekizinci yıldönümünde tüm illerde okunacak. Cami ve minarelerin ışıkları sabah namazına kadar açık kalacak. Peki, 15 Temmuz'da sela ne zaman, saat kaçta okunacak 2024? 15 Temmuz selası neden 00.13?

Dinî açıdan özel önemi olan gün ve geceleri hatırlatmak, meydana gelen bir vefatı ve kılınacak cenaze namazını haber vermek amacıyla salâ okunması, güzel bir âdet olarak kabul edilebilir. Peki, sela nedir, anlamı ne? 15 Temmuz gecesi sela saat kaçta okunacak? 15 Temmuz selası neden 00.13?

15 Temmuz selası ne zaman okunacak 2024, 15 Temmuz'da sela kaçta okunacak?

Diyanet İşleri Başkanlığı koordinasyonunda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında, 90 bin camide gece saat 00.13'te sela okunacak, cami ve minarelerin ışıkları sabah namazına kadar açık kalacak.



Diyanet İşleri Başkanlığı, Din Hizmetleri Genel Müdürü Şaban Kondi, "81 ilimiz ve 922 ilçemizdeki bütün camilerimizde 15 Temmuz'u 16 Temmuz'a bağlayan gece saat 00.13'te bütün camilerimizden sela okunacaktır. Milletimizi birliğimize, kardeşliğimize, ülkemize yönelik oynanan oyunlara farkındalık oluşturmak için yeniden bir dirilişe davet edeceğiz." dedi.

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Sela Sözleri ve Türkçe Anlamı

Es Salatu Ves Selamu Aleyke Ya Rasulallah!



( Ey Allah'ın Resul'u, salat ve selam senin üzerine olsun! )



Esselatu vesselamu aleyke ya Habiballah!



( Ey Allah'ın habibi, salat ve selam senin üzerine olsun! )



Esselatu vessalamu aleyke ya Nure Arşillah!



( Ey Allah'ın arşının nuru salat-u selam senin üzerine olsun! )



Esselatu vesselamu aleyke ya Hayra Halgillah!

( Ey Allah'ın mahlukatlarının en hayırlısı, salat-u selam senin üzerine olsun! )



Essalatu vesselamu aleyke ya seyyidel evveline vel ahirin!



( Ey bundan önceki ve sonrakilerin efendisi, salatu selam senin üzerine olsun! )



Vel hamdü lillahi rabbil alemin!



( Hamd alemlerin rabbi olan Allah'a mahsustur! )