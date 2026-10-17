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GündemSon dakika deprem haberi: Kütahya Simav'da deprem mi oldu? AFAD duyurdu! Depremin derinliği ve detayları...
HaberlerGündem Haberleri Son dakika deprem haberi: Kütahya Simav'da deprem mi oldu? AFAD duyurdu! Depremin derinliği ve detayları...

Son dakika deprem haberi: Kütahya Simav'da deprem mi oldu? AFAD duyurdu! Depremin derinliği ve detayları...

17.10.2026 - 11:38Güncellenme Tarihi:
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Kaynak: İHA

Son dakika deprem haberi: Kütahya Simav'da deprem mi oldu? AFAD duyurdu! Depremin derinliği ve detayları...

AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. Kütahya'nın Simav ilçesinde saat 09.12'de bir deprem meydana geldi. İşte detaylar...

Kütahya'nın Simav ilçesinde 3,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre deprem nedeniyle herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 09.12'de meydana gelen depremin yerin 6,79 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtildi.

Kısa süreli paniğe neden olan sarsıntı, Simav'ın yanı sıra çevre il ve ilçelerde de hissedildi. Depremde ilk belirlemelere göre can veya mal kaybı yaşanmadı.

 

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