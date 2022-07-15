15 Temmuz şehitleri kabirleri başında anıldı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Edirnekapı'daki 15 Temmuz Şehitliği'nde anma programı düzenlendi. Anma programına, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 1. Ordu Komutanı Korgeneral Kemal Yeni, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ile şehit aileleri, gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda şehitler için dua edildi. Duanın ardından Vali Ali Yerlikaya ve diğer protokol üyeleri şehit kabirlerine karanfil bıraktı.

17 yaşında şehit olarak 15 Temmuz'un en genç şehitlerinden olan Mahir Ayabak'ın mezarı başında dua edilmesinin ardından Vali Yerlikaya "Mahirimiz hayatının baharında devleti için, vatanı için, milleti için bayrağı için şahadete koştu. Aziz milletimiz unutmayacak, unutturmayacak" dedi. Muteber Ayabak ise "Anneler, evlat dünyaya getiriyoruz ki vatanına, namusuna, bayrağına ezanına sahip çıksın diye" şeklinde konuştu.

Muteber Ayabak, haftanın üç günü oğlunun mezarı başında olduğunu belirterek "Allah hiç kimseye evlat acısı yaşatmasın ama Allahım bu vatana hainlik yapanlara da kahr perişan etsin" dedi. 15 Temmuz'da köprüde şehit olan Yılmaz Ercan'ın annesi ise Nermin Ercan ise "Şehit annesi olmak bana bir gurur vesilesidir. Gururla taşırım bu unvanı. Vatanımız sağolun, bayrağımız dalgalansın" dedi.

15 Temmuz'da 9 şehit veren sembol ilçe Kahramankazan'da anma

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde 9 şehit veren ve ismi 'Kahramankazan' olarak değiştirilen ilçede şehitler, darbenin yıl dönümünde mezarları başında anıldı.

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin önemli noktalarından biri, Akıncı Üssü'nün bulunduğu Ankara'nın Kahramankazan ilçesi oldu. Akıncı Üssü'ndeki 4'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan kalkan FETÖ'cü pilotların kullandığı F-16 savaş uçakları, TBMM, Cumhurbaşkanlığı ve Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığını hedef aldı. FETÖ'cü askerler tarafından Genelkurmay Karargahında derdest edilen dönemin Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar da Akıncı Üssü'ne getirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine sokağa çıkan ilçe halkı, Akıncı Üssü'ne giderek darbe girişimine engel olmaya çalıştı. Akıncı Üssü'ndeki pist önünde ateş yakan vatandaşlar, uçakların kalkışına engel olmaya çalıştı. Akıncı Üssü'nden vatandaşlara açılan ateş sonucu 9 kişi şehit oldu, 92 kişi de yaralandı. Bu mücadele sonrası Kazan ilçesinin ismi TBMM Genel Kurulu'nda 'Kahramankazan' olarak değiştirildi.

ŞEHİT DEDE VE AMCAYA ZİYARET

Darbe girişiminin 6'ncı yıl dönümü nedeniyle ilçede şehit olan 9 kişi, mezarları başında düzenlenen törenle anıldı. Törene, Kahramankazan Kaymakamı Abdullah Selim Parlar, Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, ilçe protokolü ile şehit yakınları, gaziler ve vatandaşlar katıldı. Törende şehitler için Kuran-ı Kerim okundu. Daha sonra şehit mezarlarına karanfil bırakılarak, dua edildi. Ziyaretler sırasında şehit yakınları duygu dolu anlar yaşadı. 15 Temmuz gazisi Birgül Biçinci'nin 1,5 yaşındaki kızı İdil de, o gece Akıncı Üssü'nde şehit olan dedesi Hasan Yılmaz ile amcası Lokman Biçinci'nin mezarına karanfil bıraktı.