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15 Temmuz şehitleri için Ayasofya Camii'nde hatim indirildi

15 Temmuz darbe girişiminin 7. yılında şehitler için Ayasofya Camii'nde Kur'an-ı Kerim okunarak 252 hatim indirildi.

15.07.2023 - 15:57 | | Mikail BIYIKLI- Mehmet CANBULAT / İSTANBUL, (DHA)
15 Temmuz şehitleri için Ayasofya Camii'nde hatim indirildi

15 Temmuz darbe girişiminin 7. yılında 252 şehit için Ayasofya Camii'nde mevlit programı düzenlendi. Programda şehitler için Kur'an-ı Kerim okunarak dualar edildi. 252 şehit için 252 hatim indirildi. Hatim duasını İstanbul İl Müftüsü Safi Arpaguş okudu. Programa İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul İl Emniyet Müdür Zafer Aktaş, İstanbul İl Müftüsü Safi Arpaguş, 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç ve şehit yakınları ile vatandaşlar katıldı.

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"ŞEHİTLERİMİZ İÇİNDE BUGÜN BÜTÜN TÜRKİYE'DE HER CAMİDE HATİM ŞERİFLER OKUNDU"

İstanbul İl Müftüsü Safi Arpaguş, "Bundan 7 yıl önce böyle bir günde yaşadığımız, ülkemizin sıkıntılı günlerinde hayatlarını ortaya koyarak fedai can ederek şehit olmuş aziz kardeşlerimizin ve o uğurda bedel ödemiş gazilerimize binlerce şükranla yad ediyoruz.

15 Temmuz şehitleri için Ayasofya Camiinde hatim indirildi

Şehitlerimiz içinde bugün bütün Türkiye'de her camide hatim şerifler okundu. Mezarlıklarda ziyaretler yapıldı. Her şehidimiz için müstakil hatim şerifler okundu. Tamamı için ülkemizde binlerce hatim şerifler, Kur'an-ı Kerimler okundu. Cenabı hak inşallah onların ruhlarını şad eylesin. Mekanlarını cennet eylesin" dedi.

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