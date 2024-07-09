15 Temmuz resmi tatil mi, hangi gün? Özel sektör tatil yapacak mı, kamuya idari tatil mi?

15 Temmuz darbe girişiminin 8. Yılı yaklaşıyor. TBMM’den geçen kanun teklifi sonucunda 15 Temmuz her yıl Demokrasi ve Milli Birlik Günü olarak kutlanıyor. Vatandaşlar ise 15 Temmuz resmi tatil mi, sorusuna yanıt arıyor.

15 TEMMUZ BU YIL HANGİ GÜN?

15 Temmuz bu yıl pazartesi gününe denk geliyor.

15 TEMMUZ RESMİ TATİL Mİ 2024?

Her yıl ‘Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ olarak kutlanan 15 Temmuz resmi tatil.

15 Temmuz’un resmi tatil olması, TBMM tarafından kabul edilen yasayla birlikte kesinlik kazanmıştı. Kanunun kabul edilmesiyle beraber her yıl bu tarih resmi tatil olarak geçiriliyor. İşte, o kanun;

MADDE 1- (1) Ankara İline bağlı “Kazan İlçesi”nin adı “Kahramankazan” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2- (1) 17.3.1981 tarihli ve 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunun 2.’nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ve 1 Mayıs günü” ibareleri “,1 Mayıs günü ve 15 Temmuz günü” olarak ve birinci fıkrasının (C) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“C) 1 Ocak günü yılbaşı tatili, 1 Mayıs günü Emek ve Dayanışma Günü ve 15 Temmuz günü Demokrasi ve Direnme Hakkı Günü tatilidir.”

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15 Temmuz 2024 Pazartesi günü, her yıl olduğu gibi kamu tatil olacak. Kamu sektöründe olduğu gibi Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde özel sektör de resmi tatilden yararlanabilecek, ancak şirketler istisnai kararlar da alıyor.

2024 RESMİ TATİL GÜNLERİ

15 Temmuz 2024 Pazartesi: Demokrasi ve Milli Birlik Günü

30 Ağustos 2024 Cuma: Zafer Bayramı

29 Ekim 2024 Salı: Cumhuriyet Bayramı